ரூ.26 லட்சம் கோடி மதிப்பில் அமெரிக்காவில் அமையப் போகும் ரிலையன்ஸ் சுத்திகரிப்பு ஆலை
டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள பிரவுன்ஸ்வில் துறைமுகத்தில் ரிலையன் நிறுவன்ததின் புதிய கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமையவுள்ளது.
Published : March 11, 2026 at 11:12 AM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சுமார் ரூ.26 லட்சம் கோடி மதிப்பில் புதிய கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலையை அமைக்க ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்திற்கு அந்நாட்டு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே இது ஒரு பெரிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் உதவியுடன், கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் முதல்முறையாக புதிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைக்கப்பட உள்ளதாக அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மொத்த மதிப்பு 300 பில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் ரூ.25.32 லட்சம் கோடி) என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்க எரிசக்தித்துறையில் இத்தனை பிரம்மாண்ட முதலீட்டுடன் நுழையும் முதல் இந்திய நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெக்சாஸ் மாகாணத்திலுள்ள பிரவுன்ஸ்வில் (Brownsville) துறைமுகத்தில் இந்த ஆலை அமைய உள்ளது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் சூழலால், உலகளவில் எரிசக்தி விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் இந்த ‘அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைனிங்’ (America First Refining) திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக டிரம்ப் வெளியிட்டுள்ள சமூகவலைத்தள பதிவில், "இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தனியார் நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் மற்றும் அதன் தலைவர் முகேஷ் அம்பானிக்கு நன்றி" என தெரிவித்துள்ளார்.
America is returning to REAL ENERGY DOMINANCE! Today I am proud to announce that America First Refining is opening the FIRST new U.S. Oil Refinery in 50 YEARS in Brownsville, Texas. THIS IS A HISTORIC $300 BILLION DOLLAR DEAL — THE BIGGEST IN U.S. HISTORY, A MASSIVE WIN for…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 10, 2026
இந்த ஆலையை உருவாக்கும் ‘எலிமென்ட் ஃபியூயல்ஸ்’ (Element Fuels) நிறுவனம், தொடக்கத்தில் இதன் மதிப்பு 3 முதல் 4 பில்லியன் டாலர் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தது. ஆனால், டிரம்ப் இதனை 300 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தம் என தற்போது அறிவித்துள்ளார். வரிக்குறைப்பு மற்றும் அனுமதிகளை எளிதாக்கியதே இவ்வளவு பெரிய முதலீடுகளை ஈர்க்கக் காரணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அமெரிக்காவில் எத்தனை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் உள்ளன?
ஜனவரி 1, 2025 நிலவரப்படி, அமெரிக்காவில் மொத்தம் 131 செயல்படும் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் உள்ளன என்று தரவுகள் கூறுகின்றன. மேலும், அமெரிக்காவின் மொத்த சுத்திகரிப்பு திறன் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 18.4 மில்லியன் பேரல்கள் (184 லட்சம் பீப்பாய்கள்) எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 50 ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவில் புதிய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் கட்டப்படுவது மிகவும் அரிதாகிவிட்டது. 1977-க்குப் பிறகு மெரிடியன் எனர்ஜியின் மிகப்பெரிய ஆலை கட்டப்பட்டது. இந்த நிலையில், பிரவுன்ஸ்வில்லில் புதிதாகக் கட்டப்படும் இந்த ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் ஆலை, ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க எரிசக்தித்துறையில் முந்தைய அந்நிய முதலீடுகள்
அமெரிக்க எரிசக்தித்துறையில் பல உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்துள்ளன. உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் நிறுவனமான சவுதி அரேபியாவின் சவுதி அராம்கோ (Saudi Aramco), டெக்சாஸில் உள்ள ‘மோடிவா’ (Motiva) என்ற அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு ஆலையை முழுமையாகத் தன் வசம் வைத்துள்ளது.
முறையே, நெதர்லாந்தின் ஷெல் மற்றும் பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம் (BP) போன்ற நிறுவனங்களும் அமெரிக்காவில் நீண்டகாலமாக முதலீடு செய்துள்ளன. இருப்பினும், இந்தியாவிலிருந்து இவ்வளவு பெரிய தொகையை ஒரு புதிய ஆலைக்காக முதலீடு செய்வது இதுவே முதல்முறை என்பதால், அமெரிக்காவில் ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் முதலீடு செய்வதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளது கவனம் பெற்றுள்ளது.
எனினும், சுமார் ரூ.26 லட்சம் கோடி ஒரு பெரிய முதலீடு என்பதால், ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நேரடியாக எவ்வளவு பணம் முதலீடு செய்யும், கடன் வசதிகள் என்ன என்பது குறித்த விரிவான நிதி அறிக்கையை நிறுவனம் இதுவரை வெளியிடவில்லை.