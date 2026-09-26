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தமிழகத்தில் முதன்முறையாக நடைபெற்ற ’மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிக கண்காட்சி’

மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு வர்த்தகத் தொடர்புகள், நிதி வாய்ப்புகள், சந்தை அணுகல் மற்றும் வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றை வழங்குவதே இந்த கண்காட்சியின் முக்கிய நோக்கம் என மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆய்வு மைய நிறுவனர் பிரியா பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகக் கண்காட்சி
மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகக் கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:40 PM IST

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மதுரை: பொதுமக்களுக்கும், மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கும் இடையே நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாட்டிலேயே முதல்முறையாக ‘மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகக் கண்காட்சி – 2026’ (Transgender Business Expo – 2026) மதுரையில் நடைபெற்றது.

ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு (Startup TN) மற்றும் மதுரையில் செயல்பட்டு வரும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆய்வு மற்றும் ஆவண மையம் (Transgender Resource Center) சார்பில், இந்த கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது. இங்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர் பங்கேற்று தங்களது உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்தும் வகையில் 26 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

அதில் சிறுதானிய உணவுப் பொருட்கள், அழகு சாதனப் பொருட்கள், கலை வேலைப்பாடுகள், மரபு விதைகள், கைத்தறி சேலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்தன.

தொழில் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் முயற்சி

இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆய்வு மற்றும் ஆவண மையத்தின் நிறுவனர் பிரியா பாபு கூறுகையில், ”திருநங்கை தொழில்முனைவோரின் தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ‘Transpreneur Summit – Transgender Business Expo’ என்ற பெயரில் இந்த தொழில்முனைவோர் மாநாடு மற்றும் வணிக கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது.

’மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகக் கண்காட்சி’
’மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகக் கண்காட்சி’ (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் அவர்களின் வர்த்தக தொடர்புகள், நிதி வாய்ப்புகள், சந்தை அணுகல் மற்றும் வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றை வழங்குவதே இந்த கண்காட்சியின் முக்கிய நோக்கம். அதேபோல், திருநங்கை தொழில்முனைவோரை ஊக்குவித்தல், சுயதொழில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல், தொழில் மற்றும் நிதி சார்ந்த திறன்களை மேம்படுத்துதல், வங்கிகள், அரசு திட்டங்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சந்தைகளுடன் அவர்களை இணைத்தல் ஆகியவற்றுக்கும் இந்த நிகழ்வு உதவும்” என தெரிவித்தார்.

பொதுமக்களுடனான உறவுப்பாலமாக அமையும்

விருதுநகர் அருகேயுள்ள அழகாபுரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த அபர்ணா, ’நம்பிக்கை திருநங்கையர்’ சுய உதவிக்குழு சார்பில் பங்கேற்றார்.

மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகக் கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், ”தாங்கள் ஒருங்கிணைந்து வசிக்கும் விடுதியில் செயல்படும் நங்கை நல டிரஸ்ட் மூலம் பல்வேறு தொழிற்பயிற்சிகளை பெற்றோம். மேலும் குளியல் பொடி, ஆவாரம் பூ பொடி, இட்லி பொடி உள்ளிட்ட பொருட்களை தயாரிக்கும் பயிற்சி பெற்றேன். தாங்கள் தயாரித்த பொருட்களை தற்போது கண்காட்சியில் அரங்கு அமைத்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பல கண்காட்சிகளில் மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு அரங்கு அமைக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை” என வருத்தத்துடன் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இது போன்ற கண்காட்சிகள் மூலம் எங்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையிலான உறவுப்பாலம் சிறப்பாக அமையும். சமூகத்தில் எங்களைப் பற்றிய பார்வையும் மாறத் தொடங்கும். நாங்களும் மற்ற மனிதர்களைப் போல உழைத்து வாழ்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது” என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

அதனைத்தொடர்ந்து மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆய்வு மற்றும் ஆவண மையத்தின் நிர்வாகி மானு கூறுகையில், ”தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனித்தனியாக தொழில் செய்து வரும் மூன்றாம் பாலினத்தவரை ஒரே குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைத்து, அவர்களின் தொழில் செயல்பாடுகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்பாக இந்த கண்காட்சி அமைந்துள்ளது.

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தங்களது பொருட்களை சந்தைப்படுத்தவும், பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்லவும் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆய்வு மற்றும் ஆவண மையம் இணைந்து வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது. திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தொழில்முனைவோர் இந்த கண்காட்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர். அவர்கள் மூலம் சிறுதானிய உணவுகள், அழகு சாதனப் பொருட்கள், கலைப்பொருட்கள், மரபு விதைகள், கைத்தறி சேலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளது” என கூறினார்.

TAGGED:

TRANSGENDER TRADE SUMMIT
மூன்றாம் பாலினத்தவர் வணிகம்
MADURAI TRADE EXPO
மூன்றாம் பாலினத்தவர்
TRANSGENDER BUSINESS EXPO 2026

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