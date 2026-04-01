சுங்கச்சாவடியில் 5% கட்டண உயர்வு அமல்: குமுறும் வாகன ஓட்டிகள்
இன்று முதல் கார், ஜீப், வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு மாதாந்திர கட்டணம் மட்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கனரக வாகனங்களுக்கு ரூ. 10 முதல் ரூ.20 வரை கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.
Published : April 1, 2026 at 2:37 PM IST
தூத்துக்குடி: சாலைப்புதூர் சுங்கச்சாவடியில், 5 சதவீத கட்டண உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 6,600 கி.மீ தூரத்திற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், அண்டை மாநிலங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சாலையை பயன்படுத்தும் வாகனங்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதற்காக, 77 இடங்களில் சுங்கச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5% கட்டணத்தை உயர்த்திக் கொள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
அந்த வகையில், ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதியான இன்று, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 60-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் இரவோடு இரவாக கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி, தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கயத்தாரில் உள்ள சாலைப்புதூர் சுங்கச்சாவடியிலும் இன்று முதல் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது.
ஆனால், வாடகை (T Board) கார், ஜீப், வேன் ஆகியவற்றுக்கு நாள் கட்டணம் உயரவில்லை. வழக்கம் போல், ஒருமுறை செல்ல ரூ.130-ம், திரும்பி செல்ல ரூ.195-ம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே சமயம், மாதக்கட்டணம் ரூ.4,280-ல் இருந்து ரூ.4,385-யாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. லாரிகளுக்கு ரூ.205-ல் இருந்து ரூ.215 ஆகவும், பேருந்து மற்றும் 2 அச்சு கனரக வாகனங்களுக்கு ரூ.435-ல் இருந்து ரூ.445 ஆகவும் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.
மேலும், மூன்று அச்சு கனரக வாகனங்களுக்கு ரூ.475-ல் இருந்து ரூ.485 ஆகவும், நான்கு முதல் ஆறு அச்சு வரையான கனரக வாகனங்களுக்கு ரூ.680-ல் இருந்து ரூ.700 ஆகவும், ஏழு மற்றும் அதற்கு மேல் அச்சு கொண்ட கனரக வாகனங்களுக்கு ரூ.830-ல் இருந்து ரூ.850 ஆக கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.
அதே சமயம், போக்குவரத்து அல்லாத வாகனங்கள் 200 முறை பயணம் செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில், ரூ.3,075 கட்டணத்தில் வருடாந்திர சுங்க அனுமதிச்சீட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், இன்று (ஏப்ரல் 1) முதல் ரொக்கம் பெறும் முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, முற்றிலும் டிஜிட்டல் மூலமே பணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், 'ஃபாஸ்ட் ட்ராக்' ஸ்டிக்கர் இல்லாத வாகனங்களுக்கு ரூ.55 கட்டணத்திற்கு பதில் ரூ.68 டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்த வேண்டும் என்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது, சுங்கச்சாவடி கட்டண உயர்வு காரணமாக, சரக்கு வாகனங்களின் கட்டணம் அதிகரிப்பதோடு, அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை மேலும் உயரக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது குறித்து வாகன ஓட்டி சண்முகம் கூறுகையில், “தேர்தல் காரணமாகவே பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படாமல் உள்ளது. தேர்தல் முடிந்த பின்னர் அதுவும் உயர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, எங்களது வாழ்வாதாரமும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். மோட்டார் வாகன தொழில் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது.
சுங்கச்சாவடி கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டாலும், எங்களால் தங்களின் வாடகை கட்டணத்தை உயர்த்த முடியவில்லை. ஏனென்றால், பழைய கட்டணத்திற்கே வாடகை கொடுக்கிறார்கள். இதனால் உரிமையாளர்கள் மட்டுமின்றி, வாடகைக்கு வாகனம் ஓட்டும் நபர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்” என்று வேதனை தெரிவித்தார்.