தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை: இன்று சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ரூ.176க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.2,000 அதிகரித்து ரூ.1,76,000க்கும் விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 10:16 AM IST

1 Min Read
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து, ரூ.94,400க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியது முதல் தீபாவளி வரை தங்கம் விலை கிடுகிடுவென அதிகரித்து வந்தது. இதனால் விரைவில் சவரன் ஒரு லட்ச ரூபாயை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. குறிப்பாக, கடந்த இரண்டு மாதங்களில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.20 ஆயிரம் வரை அதிகரித்தது. ஆனால், தீபாவளி முடிந்த பிறகு அக்.22ஆம் தேதி முதல் தங்கம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. இந்நிலையில், கடந்த சில வாரங்களாக தங்கத்தின் விலை மாறி மாறி ஏற்றம் இறக்கம் கண்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. நேற்றைய நிலவரப்படி ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ.93,760க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.11,800க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.94,400க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) சவரனுக்கு ரூ.696 அதிகரித்து ரூ.1,02,984க்கு விற்பனையாகிறது. மேலும், வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.174க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ரூ.176க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.2,000 அதிகரித்து ரூ.1,76,000க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,800

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.94,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.176

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,76,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 26ரூ.11,800ரூ.94,400
நவம்பர் 25ரூ.11,720ரூ.93,760
நவம்பர் 24ரூ.11,520ரூ.92,160
நவம்பர் 23ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 22ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 21ரூ.11,460ரூ.91,680
நவம்பர் 20ரூ.11,500ரூ.92,000
நவம்பர் 19ரூ.11,600ரூ.92,800
நவம்பர் 18ரூ.11,400ரூ.91,200
நவம்பர் 17ரூ.11,540ரூ.92,320

ஆட்டம் காட்டி வரும் தங்கம் விலை

பங்குச்சந்தை, சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் நிச்சயமற்ற தன்மை, மத்திய வங்கிகளின் கொள்கைகளில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வந்தது. குறிப்பாக, இதுவரை உச்ச விலையாக அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தங்கம் விலை ரூ.97,600க்கு விற்பனையானது. ஆனால், தீபாவளி முடிந்த பிறகு அக்.22ஆம் தேதி முதல் தங்கம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மாறி மாறி ஏற்றம் இறக்கம் கண்டு வந்த நிலையில், இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.94,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

