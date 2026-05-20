மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ.600-க்கு விற்பனை

வரும் வாரங்களில் முகூர்த்த நாட்கள் அதிகம் வருவதால் மல்லிகை பூவின் விலை கணிசமாக உயரும் வாய்ப்பு உள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரை மல்லி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 20, 2026 at 2:37 PM IST

மதுரை: மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் மல்லிகை பூ ஒரு கிலோ ரூ. 600-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

மதுரை மாவட்டம் மாட்டுத்தாவணி (எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம்) அருகே உள்ளது மலர் வணிக வளாகம். இங்கு அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, வாடிப்பட்டி, உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம், அவனியாபுரம், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, சத்திரப்பட்டி உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விளைவிக்கப்படும் பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.

அது மட்டுமின்றி தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் இங்கே விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. பூ விற்பனைக்காக, 200-க்கும் மேற்பட்ட சில்லறை மற்றும் மொத்த வியாபார கடைகள் உள்ளன.

பொதுவாக வெயில் காலங்கள் பூக்களின் விளைச்சலுக்கு ஏதுவான தருணம் ஆகும். இதன் காரணமாக, மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, நாள்தோறும் மதுரை மலர் வணிக வளாகத்திற்கு நான்கிலிருந்து ஐந்து டன் மல்லிகைப் பூக்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், இன்று (மே 20) மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூபாய் 600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல, பிச்சி ரூ.400, முல்லை ரூ.300, செவ்வந்தி ரூ.250, சம்பங்கி ரூ.30, செண்டு மல்லி ரூ.80, கனகாம்பரம் ரூ.400, ரோஸ் ரூ.150, பட்டன் ரோஸ் ரூ.150, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.200, கோழிக்கொண்டை ரூ.80, அரளி ரூ.350, மரிக்கொழுந்து ரூ.80, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ. 7 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து, மாட்டுத்தாவணி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், “தற்போது விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் மல்லிகைப் பூக்களின் வரத்து சராசரியாக 5 டன் வரை உள்ளது. பனியும், மழையும் மட்டுமே மல்லிகை விளைச்சலுக்கு எதிரானவை. எனவே, வெயில் நேரத்தில் விளைச்சல் அதிகமாகவே இருக்கும். தற்போது பிச்சிப்பூ வரத்து மிகக் குறைவாக உள்ளது.

இனிவரும் வாரங்களில் அடுத்தடுத்து முகூர்த்த நாட்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால், மல்லிகைப் பூவின் விலை மிகக் கணிசமாக உயர வாய்ப்பு உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

பூக்களின் இன்றைய விலை நிலவரம்

வ.எண்பூக்கள்

விலை

(கிலோ ரூபாயில்)

1மதுரை மல்லி600
2பிச்சி 400
3முல்லை 300
4செவ்வந்தி 250
5கனகாம்பரம் 400
6சம்பங்கி 30
7செண்டு மல்லி 80
8ரோஸ் 150
9அரளி 350

