ETV Bharat / business

தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை! இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

கடந்த 10 நாட்களில் தங்கத்தின் விலை 4 முறை அதிகரித்தும், 4 முறை குறைந்தும் உள்ளது.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 10:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.11,540-க்கும், சவரன் ரூ.92,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நடுத்தர மக்களின் சேமிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக தங்கம் திகழ்கிறது. இதன் விலை, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. உலகளாவிய அரசியல், பொருளாதார மாற்றங்கள், வட்டி விகித மாற்றங்கள், டாலரின் மதிப்பு என பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை நாள்தோறும் ஏற்ற, இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது.

அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இந்த வருடத்தின் இறுதிக்குள் லட்சத்தை தொடும் என கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், தீபாவளியை முன்னிட்டு வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை, அதன் பிறகு கணிசமாக சரிவை கண்டு வருகிறது. அதிலும், கடந்த நவம்பர் 13 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்திற்கு விற்கப்பட்ட ஆபரணத் தங்கம், தொடர்ந்து இன்று மூன்றாவது நாளாக குறைந்துள்ளது.

நேற்று முன்தினம் (நவ.15) கிராமுக்கு ரூ.180 குறைந்து ரூ.11,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து, ரூ.92,400க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஒட்டி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மூன்றாவது நாளாக மீண்டும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

தங்கம் விலை:

அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ.17) கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.11,540-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.92,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.11 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,589-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.88 குறைந்து ரூ.100,712-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 10 நாட்களில் தங்கத்தின் விலை 4 முறை அதிகரித்தும், 4 முறை குறைந்தும் உள்ளது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.175-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.2 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.173-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,73,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,540

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.92,320

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.173

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,73,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 17ரூ.11,540ரூ.92,320
நவம்பர் 16ரூ.11,550ரூ.92,400
நவம்பர் 15ரூ.11,550ரூ.92,400
நவம்பர் 14ரூ.11,740ரூ.93,920
நவம்பர் 13ரூ.11,900ரூ.95,200
நவம்பர் 12ரூ.11,600ரூ.92,800
நவம்பர் 11ரூ.11,700ரூ.93,600
நவம்பர் 10ரூ.11,480ரூ.91,840
நவம்பர் 9ரூ.11,300ரூ.90,400
நவம்பர் 8ரூ.11,300ரூ.90,400

TAGGED:

தங்கம் விலை
GOLD RATE
CHENNAI GOLD RATE
GOLD SILVER PRICE
TODAY GOLD RATE CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.