தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை! இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

Published : November 17, 2025 at 10:19 AM IST
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.11,540-க்கும், சவரன் ரூ.92,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
நடுத்தர மக்களின் சேமிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக தங்கம் திகழ்கிறது. இதன் விலை, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. உலகளாவிய அரசியல், பொருளாதார மாற்றங்கள், வட்டி விகித மாற்றங்கள், டாலரின் மதிப்பு என பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை நாள்தோறும் ஏற்ற, இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது.
அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இந்த வருடத்தின் இறுதிக்குள் லட்சத்தை தொடும் என கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், தீபாவளியை முன்னிட்டு வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை, அதன் பிறகு கணிசமாக சரிவை கண்டு வருகிறது. அதிலும், கடந்த நவம்பர் 13 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்திற்கு விற்கப்பட்ட ஆபரணத் தங்கம், தொடர்ந்து இன்று மூன்றாவது நாளாக குறைந்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம் (நவ.15) கிராமுக்கு ரூ.180 குறைந்து ரூ.11,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து, ரூ.92,400க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஒட்டி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மூன்றாவது நாளாக மீண்டும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
தங்கம் விலை:
அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ.17) கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.11,540-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.92,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.11 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,589-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.88 குறைந்து ரூ.100,712-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 10 நாட்களில் தங்கத்தின் விலை 4 முறை அதிகரித்தும், 4 முறை குறைந்தும் உள்ளது.
வெள்ளி விலை:
வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.175-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.2 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.173-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,73,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,540
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.92,320
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.173
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,73,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 17
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|நவம்பர் 16
|ரூ.11,550
|ரூ.92,400
|நவம்பர் 15
|ரூ.11,550
|ரூ.92,400
|நவம்பர் 14
|ரூ.11,740
|ரூ.93,920
|நவம்பர் 13
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|நவம்பர் 12
|ரூ.11,600
|ரூ.92,800
|நவம்பர் 11
|ரூ.11,700
|ரூ.93,600
|நவம்பர் 10
|ரூ.11,480
|ரூ.91,840
|நவம்பர் 9
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 8
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400