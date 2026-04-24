மூன்றாவது நாளாக சரிந்த தங்கம் விலை.. எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலையில் கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 24, 2026 at 12:25 PM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 24) சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,100
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 24
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 23
|ரூ.14,160
|ரூ.1,13,280
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000
|ஏப்ரல் 21
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 20
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 18
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 17
|ரூ.14,210
|ரூ.1,13,680
|ஏப்ரல் 16
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|ஏப்ரல் 14
|ரூ.14,220
|ரூ.1,13,760