மூன்றாவது நாளாக சரிந்த தங்கம் விலை.. எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலையில் கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 12:25 PM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 24) சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,100

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 24ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 23ரூ.14,160ரூ.1,13,280
ஏப்ரல் 22ரூ.14,250ரூ.1,14,000
ஏப்ரல் 21ரூ.14,300ரூ.1,14,400
ஏப்ரல் 20ரூ.14,300ரூ.1,14,400
ஏப்ரல் 18ரூ.14,360ரூ.1,14,880
ஏப்ரல் 17ரூ.14,210ரூ.1,13,680
ஏப்ரல் 16ரூ.14,360ரூ.1,14,880
ஏப்ரல் 15ரூ.14,320ரூ.1,14,560
ஏப்ரல் 14ரூ.14,220ரூ.1,13,760

