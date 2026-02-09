மீண்டும் எகிறி அடித்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ.1,840 உயர்வு
கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த வெள்ளி விலையும், இன்று கிலோவுக்கு ரூ.15,000 அதிகரித்து ரூ.3,00,000-க்கு விற்கப்படுகிறது.
Published : February 9, 2026 at 11:13 AM IST
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.ரூ.1840 அதிகரித்து, ரூ. 1,17,200 -க்கு விற்பனையாகிறது.
இந்திய மக்களின் சேமிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தங்கம், ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்ற இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்தில் 3 மடங்கு உயர்ந்த தங்கம் விலை, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதமே ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டியது. இந்நிலையில், நடப்பாண்டு தொடங்கியது முதல் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த வாரம் அதிரடியாக குறைந்தது. குறிப்பாக, மத்திய பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு தங்கம் விலை அதிரடியாக சரிந்தது.
இதனால் மக்கள் சற்று நிம்மதியடைந்தனர். ஆனால், அடுத்த நாள் முதலே தங்கம் விலை இடைவிடாமல் எகிறி வருகிறது.
அந்த வகையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று, தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் இன்று 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.230 அதிகரித்து, ரூ. 14,650 -க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1840 அதிகரித்து, ரூ. 117,200 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல, 400 ரூபாய்க்கு மேல் சென்ற வெள்ளி விலை படிப்படியாக சரிந்து வந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதிரடி காட்டுகிறது. அதன்படி, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து ரூ.300-க்கும், கிலோவிற்கு ரூ. 15,000 உயர்ந்து, ரூ. 3 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,650
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 117,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 300
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 9
|ரூ.14,650
|ரூ.117,200
|பிப்ரவரி 8
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 7
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 6
|ரூ.14,120
|ரூ.1,12,960
|பிப்ரவரி 5
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|பிப்ரவரி 4
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|பிப்ரவரி 3
|ரூ.14,270
|ரூ.1,14,160
|பிப்ரவரி 2
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|பிப்ரவரி 1
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 31
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
தங்கம் வெள்ளி விலையானது காலையில் பங்குச் சந்தை தொடங்கும் போது, மாலையில் நிறைவடையும் போது என ஒரே நாளில் இருமுறை மாற்றம் கண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று காலையில் உயர்ந்த தங்கம் விலை மீண்டும் மாலையில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.