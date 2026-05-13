காலையில் ரூ.8,560 உயர்ந்த தங்கம்... மாலையில் சற்று குறைவு - எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை காலையில் கிராமுக்கு ரூ.30 அதிகரித்த நிலையில், மாலையில் ரூ.10 குறைந்து ரூ.320ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 13, 2026 at 4:48 PM IST

சென்னை: சுங்க வரி அதிகரிப்பு எதிரொலியாக காலையில் கடுமையான ஏற்றத்தைச் சந்தித்த தங்கம், மாலையில் சற்று குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, இன்று (மே 13) காலையில் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.8,560 உயர்ந்த நிலையில், மாலையில் ரூ.3,200 குறைந்து விற்பனையாகி வருகிறது.

இந்திய மக்களின் சேமிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தங்கம், தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. ஈரான் போர் காரணமாக, சமீப காலமாக பெரிதளவில் மாற்றம் காணாத தங்கம் விலை, சற்று ஆறுதலாக இருந்து வந்தது.

இதுபோன்ற சூழலில், போர் எதிரொலியாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் நெருக்கடி, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு ஆகியவற்றால் பொதுமக்கள் ஓராண்டுக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம், வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட வேண்டாம், பெட்ரோலை சேமிக்க முடிந்தவரை வீட்டில் இருந்து வேலை பாருங்கள் என்று பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், மத்திய அரசோ தங்கம், வெள்ளிப் பொருட்கள் மீதான சுங்க வரியை 6-ல் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தி இன்று அறிவித்தது. அதன் விளைவாக தங்கம், வெள்ளி விலை கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிகரித்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரே நாளில் ரூ.8,500-க்கு மேல் உயர்ந்ததால், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

அதாவது, நேற்று (மே 12) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.230 அதிகரித்து ரூ. 14,330-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம், இன்று காலையில் ரூ.1,070 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.15,400-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில், மாலையில் தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

அதாவது, ஆபரண தங்கத்தின் விலை காலையில் ரூ.8,560 உயர்ந்த நிலையில், மாலையில் ரூ.3,200 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,20,000-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரமாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல, வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.15-ம், கிலோவுக்கு ரூ.15 ஆயிரமும் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும், கிலோ ரூ.3 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் அதிகரித்தது.

இன்று காலையில், கிராமுக்கு ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.330-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ.3,30,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மாலையில் கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு 10,000-ம் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.320க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.3,20,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,000

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,20,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.320

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,20,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 13ரூ.15,000 (மாலை)ரூ.1,20,000
மே 13ரூ.15,400 (காலை)ரூ.1,23,200
மே 12ரூ.14,330ரூ.1,14,640
மே 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 10ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 9ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 8ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 7ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 6ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 5ரூ.13,820ரூ.1,10,560
மே 4ரூ.14,000ரூ.1,12,000

