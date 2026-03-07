5 நாட்களுக்கு பிறகு உயர்ந்த தங்கம் விலை... ஒரு கிராம் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி நேற்றைய விலையில் மாற்றம் இல்லாமல், கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 7, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: கடந்த 5 நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று ரூ.720 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.120,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
என்னதான் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்தாலும், அதன் மீதான ஆர்வம் மக்களுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஏனென்றால், இந்திய மக்களின் சேமிப்பில் ஒன்றாக விளங்கும் தங்கம், பொருளாதார முதலீடாகவும் கருதப்படுகிறது. இருந்தாலும், சமீபமாக ராக்கெட் வேகத்தில் உயரும் தங்கம் விலை, பாமர மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாக மாறி வருகிறது.
இந்த நிலையில், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக, தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தைத் தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக கடந்த 5 நாட்களாக தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்து வந்தது. குறிப்பாக, மார்ச் 2 ஆம் தேதி குறையத் தொடங்கிய தங்கம் விலை, நேற்று வரை ரூ. 6,500 வரை சரிந்தது.
அந்த வகையில், வாரத்தின் கடைசி நாளான (சனிக்கிழமை) இன்றும் தங்கம் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை உடைத்த தங்கம் விலை, கடந்த 5 நாட்களுக்கும் சேர்த்து இன்று அதிரடியாக (மார்ச் 2) உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் இன்று 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 90 உயர்ந்து, ரூ. 15,050-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 720 அதிகரித்து ரூ. 120,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேசமயம் வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,050
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.120,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.290
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 7
|ரூ.15,050
|ரூ.120,400
|மார்ச் 6
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|மார்ச் 5
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 4
|ரூ.15,200
|ரூ.1,21,600
|மார்ச் 3
|ரூ.15,465
|ரூ.1,23,720
|மார்ச் 2
|ரூ.15,660
|ரூ.1,25,280
|மார்ச் 1
|ரூ.15,775
|ரூ.1,26,200
|பிப்ரவரி 28
|ரூ.15,550
|ரூ.1,24,400
|பிப்ரவரி 27
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|பிப்ரவரி 26
|ரூ.14,920
|ரூ.1,19,360