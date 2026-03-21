அடிச்சது ஜாக்பாட்... அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை - சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்த நிலையில், ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 21, 2026 at 11:27 AM IST

சென்னை: 6 நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று அதிகரித்த தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக சரிந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ.2,640 குறைந்து ரூ.1,08,960-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே போர் பதற்றம் தொடங்கியதிலிருந்து தங்கம் விலை கணிசமாக சரியத் தொடங்கியது. போர் பதற்றம் என்றால், பொதுவாகவே விலை தாறுமாறாக அதிகரிக்கும். ஆனால், ஈரான் மீதான போர் தாக்குதலின் எதிரொலியாக தங்கம் விலை சரிந்து வருகிறது. இதனால் பங்குச்சந்தையும் சரமாரியாக அடிவாங்கியுள்ளது.

அதன்படி, ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகக் குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, நேற்று சற்று அதிகரித்தது. இந்நிலையில், வாரத்தின் கடைசி நாளான இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை சரிந்துள்ளது நகைப்பிரியர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 20) கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (மார்ச் 21) கிராமுக்கு ரூ.330 குறைந்து, ரூ.13,620-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.2,640 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.1,08,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 260 விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை மாலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,620

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,08,960

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.250

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 21ரூ.13,620ரூ.1,08,960
மார்ச் 20ரூ.13,950ரூ.1,11,600
மார்ச் 19ரூ.13,900ரூ.1,11,200
மார்ச் 18ரூ.14,570ரூ.1,16,560
மார்ச் 17ரூ.14,650ரூ.1,17,200
மார்ச் 16ரூ.14,710ரூ.1,17,680
மார்ச் 15ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 14ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ.1,19,200
மார்ச் 12ரூ.14,970ரூ.1,19,760
மார்ச் 11ரூ.15,120ரூ.1,20,960

