மாலையில் திடீரென அதிகரித்த தங்கம் விலை... சவரனுக்கு ரூ..1,600 உயர்வு
வெள்ளி விலையில் இன்று காலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.270-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : April 30, 2026 at 8:12 PM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று காலையில் மாற்றமில்லாமல் விற்பனையான நிலையில், மாலையில் திடீரென சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்ந்துள்ளது.
இந்திய மக்களின் சேமிப்புகளில் ஒன்றான தங்கம் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், அமெரிக்கா - ஈரான் போர் தாக்கத்தின் எதிரொலியால், தங்கம் விலை தாறுமாறாக குறையத் தொடங்கியது. இடையிடையே அதிகரித்தாலும், தங்கம் குறைந்த செய்தி மக்களை நிம்மதியில் ஆழ்த்தியது.
இதுபோன்ற சூழலில், இரு நாடுகளும் தற்காலிகமாக போரை நிறுத்த ஒப்புகொண்ட நிலையில், தங்கம் விலை மீண்டும் எகிறத் தொடங்கியது. அதனால் தங்கம் விலை விரைவில் ரூ.15 ஆயிரத்தை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மீண்டும் யூடன் அடித்த தங்கம் விலை, குறைய தொடங்கியது.
தங்கம் விலை
அந்த வகையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஏப்ரல் 29) காலை, மாலை என ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்தது. இந்நிலையில், இன்று காலையில் தங்கம் விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில், விலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. ஆனால், மாலையில் யாரும் எதிர்பார்க்காதபோது அதன் விலை திடீரென அதிகரித்தது. அந்த வகையில், கிராமுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ரூ. 14,100-ம்; சவரனுக்கு ரூ.1,600 அதிகரித்து ரூ.1,12,800-ம் உயர்ந்தது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் காலையில் மாற்றம் இல்லாமல் கிராம் ரூ. 260-க்கும், கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், திடீரென மாலை கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 270-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,70,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: இந்தியன் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.12,156 கோடியாக உயர்வு
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,100
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 30
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 29
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஏப்ரல் 28
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 27
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840
|ஏப்ரல் 26
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 25
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 24
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 23
|ரூ.14,160
|ரூ.1,13,280
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000
|ஏப்ரல் 21
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400