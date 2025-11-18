ETV Bharat / business

நகை பிரியர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்; அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை!

சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த 5 நாட்களில் மட்டும் ரூ.4 ஆயிரம் குறைந்து இன்று ரூ.91 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
Published : November 18, 2025 at 10:13 AM IST

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.140 குறைந்து ரூ.11,400-க்கும், சவரன் ரூ.91,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா - சீனா இடையிலான வர்த்தகப் போர், தங்கத்தின் மீதான உலக நாடுகளின் முதலீடு அதிகரிப்பு, உலகளாவிய அரசியல், பொருளாதார மாற்றங்கள், வட்டி விகித மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. தீபாவளி பண்டிகையையை முன்னிட்டு லட்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தங்கம் விலை, தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின் மெல்ல மெல்ல சரிவை சந்தித்தது.

நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.11,540-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.92,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று நான்காவது நாளாக தங்கம் விலை அதிரடியாக மீண்டும் குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ.18) கிராமுக்கு ரூ.140 குறைந்து ரூ.11,400-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்து ரூ.91,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.153 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,436-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,224 குறைந்து ரூ.99,488-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 13 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், 5 நாட்களில் மட்டும் ரூ.4 ஆயிரம் குறைந்து இன்று ரூ.91 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.173-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.170-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தைப் போன்று வெள்ளி விலையும் கடந்த 4 நாட்களாக சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இந்த விலை குறைவால் நகை பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,400

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.91,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.170

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,70,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 18ரூ.11,400ரூ.91,200
நவம்பர் 17ரூ.11,540ரூ.92,320
நவம்பர் 16ரூ.11,550ரூ.92,400
நவம்பர் 15ரூ.11,550ரூ.92,400
நவம்பர் 14ரூ.11,740ரூ.93,920
நவம்பர் 13ரூ.11,900ரூ.95,200
நவம்பர் 12ரூ.11,600ரூ.92,800
நவம்பர் 11ரூ.11,700ரூ.93,600
நவம்பர் 10ரூ.11,480ரூ.91,840
நவம்பர் 9ரூ.11,300ரூ.90,400

