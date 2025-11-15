தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைவு!

தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைவு!
சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.190-ம், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5-ம் குறைந்துள்ளது.
Published : November 15, 2025 at 10:53 AM IST
சென்னை: நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை சரிந்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் குறைந்துள்ளதால் நகைப் பிரியர்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
இந்தியர்களின் சேமிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தங்கம் உலகளாவிய அரசியல், பொருளாதார மாற்றங்கள், வட்டி விகித மாற்றங்கள், டாலரின் மதிப்பு என பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்ற - இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, 2025-ல் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு அதிகரித்த தங்கம் விலை, நகை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை அளித்தது.
குறிப்பாக, இந்த வருடத்தின் இறுதிக்குள் லட்சத்தை தொடும் என கணிக்கப்பட்ட தங்கம் விலை, அக்டோபர் 17ஆம் தேதி (ரூ.97,600) வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. இந்நிலையில் தான், யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக தீபாவளிக்கு பிறகு படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது.
அந்த வகையில், நேற்று முன்தினம் (நவ.13) ரூ.2,400 அதிகரித்து அதிர்ச்சியளித்த தங்கம் விலை, நேற்று (நவ.14) ஒரே நாளில் ரூ.480 மற்றும் ரூ.800 என ரூ.1,280 குறைந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளதால் நகைப்பிரியர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.190 குறைந்து, ரூ.11,550-க்கும்; சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து, ரூ.92,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேபோல, வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு 3 ரூபாய் குறைந்து, ரூ.180-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்துள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,550
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.92,400
- வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.175
- வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,75,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 15
|ரூ.11,550
|ரூ.92,400
|நவம்பர் 14
|ரூ.11,740
|ரூ.93,920
|நவம்பர் 13
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|நவம்பர் 12
|ரூ.11,600
|ரூ.92,800
|நவம்பர் 11
|ரூ.11,700
|ரூ.93,600
|நவம்பர் 10
|ரூ.11,480
|ரூ.91,840
|நவம்பர் 9
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 8
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 7
|ரூ.11,270
|ரூ.90,160
|நவம்பர் 6
|ரூ.11,320
|ரூ.90,560
|இதையும் படிங்க: எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை... பணிகள் முடிந்தும் பயன்பாட்டு வராத ராயபுரம் பேருந்து நிலையம்.. காரணம் என்ன?
தினமும் காலை - மாலை என இருவேளையும் மாற்றம் கண்டு வரும் தங்கம் விலை, இன்று காலையில் குறைந்துள்ளது. இப்படி தினந்தோறும் கண்ணாம்பூச்சி காட்டுவதால், ஒருபுறம் நகை வாங்க நினைப்பவர்கள் தடுமாறி வருவதாக தெரிகிறது. மறுபுறம் நகைக்கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் குறைந்ததாக தெரியவில்லை. இந்நிலையில் மாலையில் தங்கம் விலை குறையுமா? கூடுமா? என நகை முதலீட்டாளர்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.