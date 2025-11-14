கொஞ்சம் கேப் கொடுத்த தங்கம் விலை... இன்று சவரனுக்கு ரூ.480 குறைவு!
நேற்றைய நிலவரப்படி ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்தை தாண்டிய நிலையில், இன்று ரூ.94,720க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 14, 2025 at 10:30 AM IST
சென்னை: நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.2,400 உயர்ந்து அதிர்ச்சியளித்த தங்கம் விலை, இன்று ரூ.480 குறைந்து ஆறுதல் அளித்துள்ளது.
உலகளாவிய அரசியல், பொருளாதார மாற்றங்கள், வட்டி விகித மாற்றங்கள், டாலரின் மதிப்பு என பல்வேறு காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை நாள்தோறும் ஏற்ற இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2025 தொடக்கத்தில் இருந்தே அதிரடியாக உயரத் தொடங்கிய தங்கத்தின் விலை, கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வரலாற்று உச்சமாக ரூ.97,600-க்கு வந்து நின்றது. இதனால், நகை வாங்குவது பற்றி யோசிக்கவே முடியாதோ என்ற எண்ணம் சாமானிய மக்கள் மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்தது.
இந்நிலையில், ஏறுமுகத்தை மட்டும் கண்டு வந்த தங்கம் விலை, தீபாவளிக்கு பின்னர் மெல்ல மெல்ல குறைய ஆரம்பித்தது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சவரன் ஒரு லட்சத்தை தொடும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தங்கம் விலை குறைந்தது நகைப்பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இருந்தாலும், அவ்வப்போது உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, நேற்று (நவ.13) காலை, மாலை ஒரே நாளில் ரூ.2,400 அதிகரித்து அதிர்ச்சியளித்தது. இந்நிலையில், இன்று (நவ.14) தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ரூ.11,840-க்கும்; சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ரூ.94,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேபோல, வெள்ளி விலை நேற்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து, ரூ.183-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.3-ம், கிலோவுக்கு ரூ.3 ஆயிரமும் குறைந்துள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,840
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.94,720
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.180
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,80,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 14
|ரூ.11,840
|ரூ.94,720
|நவம்பர் 13
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|நவம்பர் 12
|ரூ.11,600
|ரூ.92,800
|நவம்பர் 11
|ரூ.11,700
|ரூ.93,600
|நவம்பர் 10
|ரூ.11,480
|ரூ.91,840
|நவம்பர் 9
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 8
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 7
|ரூ.11,270
|ரூ.90,160
|நவம்பர் 6
|ரூ.11,320
|ரூ.90,560
|நவம்பர் 5
|ரூ.11,180
|ரூ.89,440
|நவம்பர் 4
|ரூ.11,250
|ரூ.90,000
தங்கம் விலை தினமும் காலை, மாலை என இருவேளைகளில் மாற்றம் கண்டு வரும் நிலையில், இன்று காலையில் ரூ.480 குறைந்துள்ளது. அதேபோல, மாலையில் உயருமா? குறையுமா? என்பதையும், இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஒரு லட்சத்தை தொடுமா? என்பதையும் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.