சற்று குறைந்த தங்கம் விலை: ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல், ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், கிலோ ரூ.2,65,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.
Published : April 11, 2026 at 11:37 AM IST
சென்னை: நேற்று அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை, இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ.14,100-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்திய மக்களின் சேமிப்பில் ஒன்றாக கருதப்படும் தங்கம் நாளுக்கு நாள் அபரிதமான மாற்றத்தைக் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மேற்காசிய போர் காரணமாக நாள்தோறும் தங்கம் விலையில் மாற்றம் நிகழ்கிறது. முன்பெல்லாம், தங்கத்தின் விலை ஒரு வாரம் ஏற்றமாகவும், ஒரு வாரம் சரிவாகவும் இருந்து வந்தது.
ஆனால், கடந்த 5ஆம் தேதியில் இருந்து ஒரு நாள் அதிக விலை ஏறுவதும், மறுநாள் கம்மியான விலை குறைவதுமாகக் கண்ணாம்பூச்சி காட்டி வருகிறது.
அந்த வகையில், நேற்று (ஏப்ரல் 10) தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,000 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.125 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,125-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 11) தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து சவரனுக்கு ரூ.200 சரிந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 1,12,800-க்கும்; ஒரு கிராம் ரூ. 14,100-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளியை பொறுத்தவரை, நேற்று கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5,000-ம் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், வெள்ளி நேற்றைய விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் விற்பனையாகி வருகிறது. அதாவது, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.265-க்கும்; ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,100
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,12,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 10
|ரூ.14,125
|ரூ.1,13,000
|ஏப்ரல் 9
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|ஏப்ரல் 8
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஏப்ரல் 7
|ரூ.13,860
|ரூ.1,10,880
|ஏப்ரல் 6
|ரூ.13,990
|ரூ. 1,11,920
|ஏப்ரல் 5
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|ஏப்ரல் 4
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|ஏப்ரல் 3
|ரூ.13,850
|ரூ.1,10,800
|ஏப்ரல் 2
|ரூ.13,750
|ரூ.1,10,000