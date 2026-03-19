நகைப் பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி: ஒரே நாளில் ரூ.5,360 குறைந்த தங்கம் விலை
கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை ரூ.9,500 வரை குறைந்துள்ளது.
Published : March 19, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (மார்ச் 19) ஒரே நாளில் ரூ.5,360 சரிந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ.13,900-க்கும், சவரன் ரூ.1,11,200-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக, கடந்த சில நாட்களாகவே தங்கத்தின் விலை சரிவை நோக்கிப் பயணித்து வருகிறது. ஒரு கிராம் ரூ.16 ஆயிரம் வரை சென்ற தங்கம் விலை, தற்போது குறைந்து வருவதால் நகைப்பிரியர்கள் சற்று ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர். ஏனென்றால், இந்திய மக்களின் முதலீடுகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தங்கம், நடுத்தர மக்களின் எதிர்கால சேமிப்பாகவும் விளங்குகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில்'தான் தங்கம் விலை தாறுமாறாக அதிகரித்தது. அதனால், தங்கம் வாங்குவது நடுத்தர மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாக மாறிவிடுமோ என்ற அச்சம் நிலவியது. இந்நிலையில் தான் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. போரின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், நிச்சயமற்ற முதலீடுகளை உலக நாடுகள் தவிர்த்து வருகின்றன.
இதனால் பங்குச்சந்தை சரிந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. என்னதான் தங்கம் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்பட்டாலும், முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யாமல், தங்கள் இருப்பிலிருக்கும் தங்கத்தை விற்று வருகின்றனர். இதனால், தங்கம் விலை தொடர் சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று காலையில் கிராமுக்கு ரூ.270 குறைந்து ரூ.14,300-க்கும்; சவரனுக்கு ரூ.2,160 குறைந்து ரூ.1,14,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. மாலையில் மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.13,900-க்கும்; சவரனுக்கு ரூ.3,200 குறைந்து ரூ.1,11,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரே வாரத்தில் 9,500 வரை சரிந்துள்ளது. அதேசமயம் வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை மாலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,900
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,11,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 19
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|மார்ச் 18
|ரூ.14,570
|ரூ.1,16,560
|மார்ச் 17
|ரூ.14,650
|ரூ.1,17,200
|மார்ச் 16
|ரூ.14,710
|ரூ.1,17,680
|மார்ச் 15
|ரூ. 14,760
|ரூ.1,18,080
|மார்ச் 14
|ரூ. 14,760
|ரூ.1,18,080
|மார்ச் 13
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|மார்ச் 12
|ரூ.14,970
|ரூ.1,19,760
|மார்ச் 11
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 10
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400