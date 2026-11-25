முதலீட்டாளர்களுக்கு தொழில் தொடங்குவதுடன் ஏற்றுமதி வரை ஆதரவு - அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதி
மே மாதம் முதல் கையெழுத்தான 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் 83 ஒப்பந்தங்கள் ஆறு மாதங்களிலேயே நில ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட அடுத்தகட்டப் பணிகளுக்குச் சென்றுள்ளன என அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.
Published : November 25, 2026 at 3:15 PM IST
சென்னை: முதலீட்டாளர்களுக்கு தொழிற்சாலை தொடங்க அனுமதி அளிப்பதுடன் அரசின் ஆதரவு முடிவடைவதில்லை, உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யப்படும் வரை ஆதரவு தொடரும் என தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு மேலும் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில், கோவளத்தில் இன்று (நவ.25) நடைபெற்ற இரண்டாவது வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர், ”தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பொறுப்பேற்ற மே மாதம் முதல் இதுவரை 23 துறைகளில் ரூ. 1.14 லட்சம் கோடி முதலீட்டில் 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 1.32 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
இன்றைய மாநாட்டில் மேலும் 78 நிறுவனங்களுடன் ரூ. 58,214 கோடி முதலீட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் மூலம் 65,786 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும். இதில் 13 நிறுவனங்கள் முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்யவுள்ளனர். மேலும், நான்கு நிறுவனங்கள் முதல்முறையாக இந்தியாவிலேயே முதலீடு செய்ய உள்ளனர்.
இதன் மூலம் தற்போதைய அரசின் ஆட்சியில் இதுவரை 190 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ரூ. 1.73 லட்சம் கோடி முதலீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ 2 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முதலீட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவது மட்டுமே அரசின் நோக்கமல்ல. அவை நடைமுறைக்கு வந்து தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்படுவதையும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்வதே முக்கியம்.
மே மாதம் முதல் கையெழுத்தான 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் 83 ஒப்பந்தங்கள் ஆறு மாதங்களிலேயே நில ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட அடுத்தகட்டப் பணிகளுக்குச் சென்றுள்ளன. இது 74.1 சதவீத இலக்கை எட்டியிருப்பதைக் காட்டுகிறது.
முதலீட்டாளர்களுக்கான தொழில் அனுமதிகளை 21 நாட்களுக்குள் வழங்கும் வகையில் சட்டத் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 11 துறைகள் மூலம் 23 அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டு 25 சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், வர்த்தக உரிமத்தின் காலம் 3 ஆண்டுகளில் இருந்து 10 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
குறைக்கடத்தி உற்பத்தித் துறையை (Semiconductor) ஊக்குவிக்கும் வகையில் அக்டோபரில் சிறப்பு ஊக்கத்தொகைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் சிப் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த நிறுவனம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ரூ. 2,000 கோடி முதலீட்டில் மின்சார வாகனங்களுக்கான மோட்டார்கள் மற்றும் மின் உற்பத்தி உபகரணங்களைத் தயாரிக்கும் ஒருங்கிணைந்த தொழிற்சாலையை அமைக்க உள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் 3,000 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
ஜெர்மனியை சேர்ந்த நிறுவனத்துடனான பேச்சுவார்த்தை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமாக மாறியுள்ளது. பெண்கள் தொழில்முனைவோராக உருவாக வேண்டும் என்ற நோக்கில் 'வெற்றி மகளிர் தொழில்முனைவோர் திட்டம்' தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 5 கோடி வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது.
இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், 19 பெண் தொழில்முனைவோருக்கு ரூ. 13.26 கோடி கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தனிநபர் வருமானம் உலக வங்கியின் உயர் நடுத்தர வருமானப் பிரிவுக்கான அளவுகோலைக் கடந்துள்ளது. ஒன்பது புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்களின் மூலம் உலகின் முன்னணி உற்பத்தி நாடுகளுடன் போட்டியிடும் நிலையை தமிழ்நாடு எட்டியுள்ளது.
முதலீட்டாளர்களுக்கு தொழிற்சாலை தொடங்க அனுமதி அளிப்பதுடன் அரசின் ஆதரவு முடிவடைவதில்லை. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் வரை ஆதரவு தொடரும். ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 753 தொழில்முனைவோருக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.