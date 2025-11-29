ஆத்தாடி இம்புட்டு விலையா? மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.4,500-க்கு விற்பனை
அடுத்தடுத்து முகூர்த்த நாட்கள் என்பதால் மதுரை மல்லி உள்ளிட்ட அனைத்து பூக்களின் விலையும் இன்னும் கூடுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 29, 2025 at 11:58 AM IST
மதுரை: தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு காரணமாக மதுரை மல்லிகை இன்று கிலோ ரூ.4,500 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அடுத்தடுத்து முகூர்த்த நாட்கள் என்பதால் இன்னும் விலை கூடுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். வாடிப்பட்டி, பாலமேடு, சோழவந்தான், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, வலையங்குளம், திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், கல்லுப்பட்டி உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் இங்கே விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.
குறிப்பாக இந்த பகுதிகளில் விளையும் மதுரை மல்லிகைக்கு இந்தியா மட்டுமன்றி அண்டை நாடுகளிலும் நல்ல கிராக்கி உள்ளது. மதுரை மல்லிகையின் மணம், தடித்த காம்பு போன்றவற்றின் காரணமாக கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு புவிசார் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் மதுரை மல்லிகை விவசாயத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் மதுரை மலர் சந்தையில் இன்று மல்லி கிலோ ரூ.4500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் பிச்சி ரூ. 1800, முல்லை ரூ. 2000, செவ்வந்தி ரூ. 150, சம்பங்கி ரூ. 150, செண்டு மல்லி ரூ. 80, கனகாம்பரம் ரூ. 1000, ரோஸ் ரூ. 250, பட்டன் ரோஸ் ரூ. 300, பன்னீர் ரோஸ் ரூ. 300, கோழிக்கொண்டை ரூ. 100, அரளி ரூ. 250, தாமரை (ஒன்று) ரூ.25 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதையும் படிங்க: நாளுக்கு நாள் போட்டி போட்டு ஏறும் தங்கம் விலை - சவரன் இன்று எவ்வளவு?
மதுரை மல்லியின் கடுமை விலை உயர்வு குறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், "பூக்கள் விற்பனை மிக சுமாராக உள்ளது. அரை டன்னிலிருந்து முக்கால் டன் வரை தான் மதுரை மல்லிகை வரத்து உள்ளது. மழையின் காரணமாக மல்லிகை விளைச்சல் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. இதனால் விலையும் சற்று அதிகமாக உள்ளது. அடுத்தடுத்து முகூர்த்த நாட்கள் என்பதால் மதுரை மல்லி உள்ளிட்ட அனைத்து பூக்களின் விலையும் இன்னும் கூடுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது" என்றார்.