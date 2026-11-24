தமிழக அரசின் 2-வது 'வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு' - கோவளத்தில் நாளை நடக்கிறது
முதலீடுகள் தொழிற்சாலைகள், உற்பத்தி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளாக மாறுகின்றனவா? அர்த்தமுள்ள வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளை நாம் உருவாக்குகிறோமா? இந்தக் கேள்விகளில் தான் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம் என அமைச்சர் கீர்த்தனா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 24, 2026 at 5:38 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் வகையிலும், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கிலும், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் 2-வது 'வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு' நாளை (நவம்பர் 25) பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது.
வரும் 2036 ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையோடு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
ஏற்கனவே முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில், 97 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலம் 67,452 கோடி ரூபாய் முதலீடுகளும், 1,06,998 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது.
இதன் பின்னர் நவம்பர் மாதம் 16 ஆம் தேதி தொழில்துறை அமைச்சர் வெளியிட்டிருந்த சமூக வலைதள பதிவில் 112 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலம் 1,14,811.91 கோடி ரூபாய் முதலீடுகளும், 1,32,771 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இரண்டாவது வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நாளை நடைபெற உள்ளது . சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் நடைபெற உள்ள இந்த மாநாட்டில், 85 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Tomorrow, we come together for the second edition of the Vettri Tamil Nadu Investment and Conversion Conclave. Over the past six months, Tamil Nadu has made significant strides in attracting investments. But for us, the real measure of success is what happens after an MoU is signed. Are projects moving forward? Are investments translating into factories, production and jobs? Are we creating meaningful employment opportunities? These are the questions we are focused on. Under the leadership of our Hon'ble Chief Minister Thiru C. Joseph Vijay, our commitment is to build an industrial ecosystem where businesses can invest with confidence, projects can move forward with certainty, and investments translate into opportunities and prosperity across Tamil Nadu. #CMJosephVijay #TamilNadu #VETTRI— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) November 24, 2026
இது குறித்து தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், "நாளை வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீடு மற்றும் முதலீடுகளைச் செயலாக்குவதற்கான மாநாடு (Vettri Tamil Nadu Investment and Conversion Conclave) இரண்டாவது பதிப்பிற்காக நாம் ஒன்றிணைகிறோம்.
கடந்த ஆறு மாதங்களில், முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தமிழ்நாடு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களை அடைந்துள்ளது. ஆனால், எங்களைப் பொறுத்தவரை, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) கையெழுத்தான பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பதே வெற்றிக்கான உண்மையான அளவுகோலாகும்.
திட்டங்கள் முன்னோக்கி நகர்கின்றனவா? முதலீடுகள் தொழிற்சாலைகள், உற்பத்தி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளாக மாறுகின்றனவா? அர்த்தமுள்ள வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளை நாம் உருவாக்குகிறோமா? இந்தக் கேள்விகளில் தான் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.
முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையின் கீழ், தொழில் நிறுவனங்கள் நம்பிக்கையுடன் முதலீடு செய்யவும், திட்டங்கள் உறுதியுடன் முன்னேறவும், முதலீடுகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் வளமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கவும் ஏற்ற தொழில்துறை சூழலை உருவாக்குவதே எங்களது உறுதிப்பாடாகும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.