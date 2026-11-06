திருப்பூர் பின்னலாடை துறைக்கு புதிய விடியல்: அமெரிக்க தேர்தல் முடிவும், வங்கதேச நெருக்கடியும் தந்த புத்துயிர்!
சாயமிடுதல் மற்றும் பிற தொழில்களுக்கு அவசியமான வணிகரீதியிலான எல்.பி.ஜி எரிவாயு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால், உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்ததாக ஏற்றுமதியாளர்கள் கூறி வந்தனர்.
Published : November 6, 2026 at 7:36 PM IST
- By மணிகண்டன்
'டாலர் சிட்டி' என்ற பெருமையோடு அழைக்கப்படுகிறது திருப்பூர். கொங்கு மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள இந்த நகரம் தான் இந்தியாவின் பின்னலாடை தொழிலின் தலைநகர். உலக ஜவுளி சந்தையின் முக்கிய மையமாக விளங்கும் திருப்பூரின் பின்னலாடை துறை, கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல்வேறு உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடிகளால் மந்தநிலையை சந்தித்து வந்தது. ஆனால், தற்போது சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் அரங்கேறிய இரு முக்கிய சம்பவங்கள் திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிலுக்கு புத்துயிரையும், அசுர வளர்ச்சியையும் தந்துள்ளன.
பின்னலாடை தொழிலின் கட்டமைப்பு
திருப்பூர் மாவட்டத்தின் பொருளாதாரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு முற்றிலும் பின்னலாடை தொழிலை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. இங்கு ஆடை வடிவமைப்பு, தையல், கார்மெண்ட்ஸ் யூனிட்கள் என நேரடியாக ஆடை தயாரிப்பில் ஈடுபடும் 1,300-க்கும் மேற்பட்ட பெரிய நிறுவனங்கள் உள்ளன. இது தவிர, நூல் நூற்றல், சாயமிடுதல், பிரிண்டிங், எம்பிராய்டரி, பேக்கிங் என சுமார் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த தொழிற்சாலைகள், நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சுமார் 10 லட்சம் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகின்றன. இதில் சுமார் 6 லட்சம் பேர் நேரடியாக தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிகின்றனர். மிக முக்கியமாக, இவர்களில் 70% முதல் 75% வரை கிராமப்புறப் பெண்கள் ஆவர். மேலும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்த 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புலம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும் திருப்பூர் வாழ்வாதாரம் அளித்து வருகிறது.
வியக்க வைக்கும் திருப்பூர் ஏற்றுமதி மதிப்பு
இந்தியாவின் மொத்த பருத்தி பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் 90%-க்கும் அதிகமான பங்களிப்பை திருப்பூரே வழங்கி வருகிறது.
திருப்பூரின் பின்னலாடை ஏற்றுமதி 1991-ம் ஆண்டு ரூ.429 கோடியாக இருந்தது. இது படிப்படியாக வளர்ந்து 2020–21-ல் ரூ.24,750 கோடியாக உயர்ந்தது. 2021–22-ல் ரூ.40,247 கோடியை எட்டியது. தொடர்ந்து 2022–23-ல் ரூ.40,059 கோடியாகவும், 2023–24-ல் ரூ.38,408 கோடியாகவும் இருந்தது. இந்த நிலையில் ஏற்றுமதி 2024–25-ல் ரூ.44,747 கோடியாக உயர்ந்து இருக்கிறது.
தற்போதைய நிதியாண்டின் முதல் 7 மாதங்களில் மட்டும் இதுவரை ரூ. 24,181 கோடி அளவுக்கு ஏற்றுமதி நடந்துள்ளதாக ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
தயாரிப்புகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் நாடுகள்
திருப்பூரில் டி-ஷர்ட்டுகள், குழந்தைகளுக்கான ஆடைகள், உள்ளாடைகள், விளையாட்டு உடைகள், இரவு நேர ஆடைகள் மற்றும் கேஷுவல் உடைகள் ஆகியவை முதன்மையாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த மறுசுழற்சி ஆடைகளுக்கும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
திருப்பூரில் தயாரிக்கப்படும் ஆடைகள் உலக அளவில் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளான பிரிட்டன், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா, கனடா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளுக்கு பெருமளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
நைக் (Nike), அடிடாஸ் (Adidas), ரீபாக் (Reebok), பூமா (Puma), ஹெச் அண்ட் எம் (H&M) போன்ற உலகின் முன்னணி பிராண்டுகளுக்கு திருப்பூர் ஒரு மிக முக்கியமான உற்பத்தி மையமாக விளங்கி வருகிறது.
ஏற்றுமதியில் ஏற்பட்ட சரிவு
கடந்த 2024 மற்றும் 2025 காலகட்டங்களில் திருப்பூரின் ஏற்றுமதி வர்த்தகம் சில கடுமையான உலகளாவிய காரணிகளால் தற்காலிகப் பாதிப்பை சந்தித்தது. இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் - இரான் இடையே நீடித்த போர் சூழலால், செங்கடல் வழியேயான கப்பல் போக்குவரத்து முடங்கியது. இதனால் கப்பல்கள் ஆப்பிரிக்காவின் நன்னம்பிக்கை முனை வழியாகச் சுற்றிக் கொண்டு செல்ல வேண்டியதிருந்தது. இது பயண நேரத்தை அதிகரித்ததோடு, கப்பல் சரக்குக் கட்டணத்தையும் பல மடங்கு உயர்த்தியது.
அமெரிக்க சந்தையில் நிலவிய பொருளாதார மந்தநிலை மற்றும் டிரம்ப் விதித்த இறக்குமதி வரிகள் போன்றவை திருப்பூர் ஏற்றுமதிக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இந்தியப் பொருட்களுக்கான வரி 25 சதவீதமாகவும், ஆகஸ்ட் மாதம் 50 சதவீதமாகவும் உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் புதிய ஆர்டர்கள் வழங்குவதை தாமதப்படுத்தின. ஏற்கெனவே வழங்கிய ஆர்டர்களை குறைத்ததுடன், சில நிறுவனங்களிடம் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை விலையை குறைக்கவும் அவர்கள் கேட்டனர். இதனால் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்ததாக ஏற்றுமதியாளர்கள் நினைவு கூர்கின்றனர்.
மேலும், சாயமிடுதல் மற்றும் பிற தொழில்களுக்கு அவசியமான வணிகரீதியிலான எல்.பி.ஜி எரிவாயு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால், உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்ததாக ஏற்றுமதியாளர்கள் கூறி வந்தனர்.
அமெரிக்க இடைத்தேர்தல் முடிவு தந்த நம்பிக்கை
இந்த நிலையில், சவால்களை முறியடித்து, திருப்பூரின் பின்னலாடை தொழில் தற்போது மீண்டும் வேகமெடுக்க தொடங்கியுள்ளது. அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் அமெரிக்காவில் இடைத்தேர்தல் முடிவு மற்றும் வங்கதேசத்தில் நீடிக்கும் அரசியல் குழப்பம் ஆகும்.
அமெரிக்காவில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் முடிவுகள், அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பிற்கு கடிவாளம் போட்டுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஜனநாயக் கட்சி வலுவான நிலையில் உள்ளதால், புதிய வரிகளுக்கு இனி சாத்தியமில்லை என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால், வால்மார்ட், டார்கெட், கேப் போன்ற முன்னணி பிராண்டுகள் மற்றும் மக்கள் மத்தியில் இருந்த வரி விதிப்பு அச்சம் முழுமையாக நீங்கியுள்ளது. இதன் விளைவாக, கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு மற்றும் அடுத்தடுத்த பருவ காலங்களுக்கான அமெரிக்க ஆர்டர்கள் எவ்விதத் தடையுமின்றித் திருப்பூரை நோக்கி வரும் சூழல் உருவாகியுள்ளதாக ஏற்றுமதியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.
இது தொடர்பாக திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க இணை செயலாளர் குமார் துரைசாமி கூறுகையில், "அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதி என்பது தற்போது ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே விரைவில் ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது நடந்தால், இந்தியப் பொருட்களுக்கான வரி மேலும் குறையும். இது மட்டுமல்லாமல், அமெரிக்க அரசியலில் தற்போது நடந்த மாற்றமும் எங்களுக்கு புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது" என்றார்.
ஆர்டர்களை வாரி வழங்கப் போகும் வங்கதேச அரசியல் குழப்பம்
இந்தியாவின் ஜவுளித் துறைக்கு உலக சந்தையில் மிகப் பெரிய போட்டியாளராக விளங்குவது வங்கதேசம் மட்டுமே. இங்கு கடந்த 2024 ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகும் அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரச் சூழல் இன்னும் சீரடையவில்லை. அங்கு நீடித்து வரும் தொழிலாளர் வேலைநிறுத்தங்கள், மின்வெட்டு பிரச்சினை மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு சிக்கல்கள் காரணமாக, உலகளாவிய பிராண்டுகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் ஆடைகளை கொடுக்க முடியாமல் வங்கதேச நிறுவனங்கள் தவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க பெருநிறுவனங்கள், தங்களின் பாதுகாப்பான மாற்றுத் தேர்வான திருப்பூர் மீது தங்களது பார்வையைத் திருப்பி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் வங்கதேசத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஆர்டர்கள் தற்போது திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்களின் கைகளுக்கு வரக் கூடிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இது குறித்து திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத் தலைவர் கே.எம். சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், "கடந்த காலங்களில் நிலவிய அசாதாரண சூழல்கள் தற்போது படிப்படியாக நீங்கி வருகின்றன. தற்போது ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதியை பொறுத்தவரை வரி மற்றும் வர்த்தகச் சூழல் சாதகமாக மாறிவிட்டது. அமெரிக்க வர்த்தகர்களிடம் இருந்து ஆடைகளை வாங்குவதற்கான விசாரணைகள் வரத் தொடங்கிவிட்டன. அடுத்த ஆண்டுகளில் ஏற்றுமதி வர்த்தகம் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
புதிய சந்தைகளை திறந்து விடும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்
இது மட்டுமல்லாம், இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளுடன் மேற்கொண்டுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ள ஒப்பந்தங்கள் திருப்பூருக்கு புதிய சந்தைகளை திறந்து விடும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத் தலைவர் கே.எம். சுப்பிரமணியன், "பல்வேறு நாடுகளுடன் மேற்கொள்ளப்படும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நமக்கு புதிய சந்தைகளை திறந்து விடும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு பிறந்துள்ளது. 2024–25-ல் ரூ.44,747 கோடியாக இருந்த திருப்பூரின் ஏற்றுமதி, 10 சதவீத வளர்ச்சியை எட்டினால் ரூ.49,222 கோடியாகவும், 15 சதவீத வளர்ச்சியை எட்டினால் ரூ.51,459 கோடியாகவும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
இவை கணிப்புகள் மட்டுமே. அதிகாரப்பூர்வ இலக்குகள் அல்ல. அமெரிக்க வர்த்தகர்களின் விசாரணைகள் புதிய ஆர்டர்களாக மாறுவது, வரி நிலவரம் சாதகமாக இருப்பது, வங்கதேசம் மற்றும் வியட்நாம் போன்ற நாடுகளுடன் விலை போட்டியைச் சமாளிப்பது ஆகியவையே திருப்பூரின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியைத் தீர்மானிக்கும்" என்றும் கூறினார்.
அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி திருப்பூர் தயாரிப்புகள்
இதுவரை பருத்தி ஆடைகளை மட்டுமே நம்பியிருந்த திருப்பூர், தற்போது உலகச் சந்தையின் தேவையை உணர்ந்து மனிதர்களால் தயாரிக்கப்படும் செயற்கை இழை ஆடைகள் (Man-made Fibre - MMF), தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் (Technical Textiles) மற்றும் செயல்திறன் ஆடைகள் (Performance wear) தயாரிப்பில் களமிறங்கியுள்ளது.
திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் வழிகாட்டுதலின்படி, இங்குள்ள சாயப்பட்டறைகள் பூஜ்ஜிய திரவக் கழிவு முறையைப் பின்பற்றி 96% தண்ணீரை மறுசுழற்சி செய்கின்றன. மேலும் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துவதால் சர்வதேச சந்தையில் திருப்பூரின் 'பசுமை ஆடைகளுக்கு' வரவேற்பு அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது.
மேலும் நம்மிடம் பேசிய கே.எம். சுப்பிரமணியன், "திருப்பூரை பொறுத்தவரை தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மிகப் பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுக்கும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. மேலும் கோவை, ஈரோடு, கரூர், சேலம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் நூற்பு, நெசவு, சாயமிடுதல் மற்றும் ஜவுளி உற்பத்தி மையங்களுக்கும் திருப்பூரின் வளர்ச்சி பலன் தரும்.
உற்பத்தி அதிகரித்தால் தொழிலாளர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பும், போக்குவரத்து, பேக்கிங், பிரிண்டிங் உள்ளிட்ட துணைத் தொழில்களும் வளர்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.