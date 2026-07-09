இன்னும் ரூ.2,000 நோட்டு வச்சிருக்கீங்களா? கவலை வேண்டாம் - ரிசர்வ் வங்கி புதிய அறிவிப்பு
பொதுமக்களிடம் எஞ்சியிருக்கும் ரூ.2,000 நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி இன்று இரண்டு வசதிகளை அறிவித்துள்ளது.
Published : July 9, 2026 at 3:58 PM IST
மும்பை: ரூ.2,000 நோட்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை. அவை இன்னும் செல்லுபடியாகும் தகுதியை கொண்டுள்ளன என்றும் அவற்றை மாற்றுவதற்கான புதிய வழிமுறைகளையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இன்று அறிவித்துள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மே 19 ஆம் தேதி அன்று ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது, புழக்கத்தில் இருந்த மொத்த நோட்டுகளின் மதிப்பு ரூ.3.56 லட்சம் கோடிகளாகும். அதில் தற்போது 98.47 சதவீத நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்பட்டுவிட்டன. தற்போதைய நிலவரப்படி, இன்னும் ரூ.5,451 கோடி மதிப்பிலான நோட்டுகள் மட்டுமே பொதுமக்களிடம் எஞ்சியுள்ளன.
பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகளின் கிளைகளில் இந்த 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை டெபாசிட் செய்வதற்கோ அல்லது மாற்றுவதற்கோ வழங்கப்பட்ட காலக்கெடு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்துவிட்டது. எனவே, இப்போது உள்ளூர் வங்கி கிளைகளில் இவற்றை நேரடியாக மாற்றவோ அல்லது கடைகளில் கொடுத்துப் பொருட்களை வாங்கவோ முடியாது.
Most ₹2000 banknotes in circulation have already been returned, but if you still have one, here's what you should know:— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 9, 2026
- ₹2000 banknotes continue to be legal tender
- You can exchange them at the 19 RBI Issue Offices
- You can also send them through India Post to any RBI… pic.twitter.com/5k5AShAXSF
நோட்டுகளை மாற்றுவது எப்படி?
இந்த நிலையில், பொதுமக்களிடம் எஞ்சியிருக்கும் ரூ.2,000 நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி தற்போது இரண்டு புதிய வசதிகளை அறிவித்துள்ளது.
- நேரடியாக மாற்றுதல்: பொதுமக்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள 19 ரிசர்வ் வங்கி மண்டல அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாக சென்று, தகுந்த அடையாளச் சான்றுகளைக் காட்டி ஒரே நேரத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.20,000 வரை மாற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லது தங்களது வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்து கொள்ளலாம்.
- தபால் மூலம் மாற்றுதல்: ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாகச் செல்ல முடியாதவர்கள், இந்தியாவின் எந்தவொரு அஞ்சலகம் மூலமாகவும் தங்களது ரூ.2,000 நோட்டுகளை ரிசர்வ் வங்கி அலுவலக முகவரிக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கலாம். அதனுடன் தங்களது வங்கி கணக்கு விவரங்களையும் இணைத்தால், அந்தப் பணம் நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
இந்த நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கான இறுதித் தேதியை ரிசர்வ் வங்கி இதுவரை அறிவிக்கவில்லை என்பதால், பொதுமக்கள் எஞ்சியிருக்கும் நோட்டுகளை பதற்றமின்றி இந்த வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
2016 ஆம் ஆண்டு ரூ.500 மற்றும் ரூ.1,000 நோட்டுகள் பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்டது. அப்போது, ஏற்பட்ட பணப் பற்றாக்குறையை உடனடியாகவும் விரைவாகவும் ஈடுசெய்வதற்காக ரூ.2,000 நோட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. பின்னர், புதிய ரூ.500 நோட்டுகளும் இதர நோட்டுகளும் சந்தையில் போதுமான அளவில் புழக்கத்திற்கு வந்ததால், ரூ.2,000 நோட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கான நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறியது. இதனால், இதனை அச்சிடுவது 2018-19 நிதியாண்டில் நிறுத்தப்பட்டது.