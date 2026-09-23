ETV Bharat / business

அதிகாரமா? உரிமையா? மல்லுக்கட்டும் டாடா சன்ஸ் vs டாடா டிரஸ்ட்

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடுவது அதன் கார்ப்பரேட் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் என்ற வாதம் முன் வைக்கப்பட்ட போது, ஏன் இப்போது கார்ப்பரேட் நிர்வாகம் எப்படி உள்ளது? என்று டாடா டிரஸ்ட் கேள்வி எழுப்பியது.

டாடா குழுமத்தின் தலைவர் என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம்
டாடா குழுமத்தின் தலைவர் என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By Nisar Ahmad Dharma

Published : September 23, 2026 at 9:04 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

Reporting by Saurabh Shukla | Edited by R Srinivasan

இந்தியாவின் மிக பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு வெளிப்படையான மோதல், நாட்டின் மிகப் பெரிய கார்ப்பரேட் மோதல்களில் ஒன்றாக வேகமாக உருவெடுத்து வருகிறது. இந்தியாவின் வரலாற்றுடன் இரண்டற கலந்த டாடா குழுமம், தற்போது ஒரு முக்கிய விவகாரத்தில் பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளது. டாடா குழுமத்தின் தாய் நிறுவனமான 'டாடா சன்ஸ்'-ஐ யார் வழி நடத்த வேண்டும்? பங்கு சந்தையில் கால் பதிக்கலாமா? என்பது குறித்தும் மோதல் வெடித்துள்ளது.

தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ள மோதலை புரிந்து கொள்வதற்கு முன், டாடா குழுமம் எவ்வளவு பெரியது? இந்திய வர்த்தகத்தில் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? என்பதை பார்க்க வேண்டியது அவசியம். அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின்படி, டாடா குழுமத்தில் டிசிஎஸ், டாடா மோட்டார்ஸ், டைட்டன் மற்றும் ட்ரெண்ட் உள்ளிட்ட 26 நிறுவனங்கள் உள்ளன. மார்ச் 31, 2025 நிலவரப்படி, இவற்றின் மொத்த சந்தை மதிப்பு 328 பில்லியன் டாலருக்கும் (ரூ. 31 லட்சம் கோடிக்கும்) அதிகமாகும்.

மறைந்த ரத்தன் டாடாவுடன், என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம்
மறைந்த ரத்தன் டாடாவுடன், என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம் (ANI)

எஃகு, வாகன உற்பத்தி, சில்லறை வர்த்தகம், மென்பொருள் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து ஆகிய துறைகளில் 100 நாடுகளில் உலகளாவிய கால் பதித்து பரந்து விரிந்துள்ளது டாடா குழுமம். இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பிராண்ட் மற்றும் மிகப்பெரிய வணிகக் குழுமம் என்ற இடத்தைத் தொடர்ந்து தக்க வைத்துள்ளது.

இணையதள தகவலின்படி, இதன் மொத்த ஆண்டு வருவாய் சுமார் 180 பில்லியன் டாலர்களாகும். மேலும் இது உலகளவில் சுமார் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறது. 1860-களில் ஒரு சிறிய வர்த்தக நிறுவனமாக தனது பயணத்தை தொடங்கிய டாடா குழுமத்தின் வளர்ச்சி, இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் இணைந்து பயணித்துள்ளது. எனவே, டாடா குழுமத்திற்குள் தற்போது நடக்கும் மோதல் இந்தியாவின் கார்ப்பரேட் உலகை உலுக்கி வருகிறது.

டாடா குழுமத்தில் நடப்பது என்ன?

டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் சுமார் 66 சதவீத பங்குகளை கொண்டுள்ள பல்வேறு அறக்கட்டளைகளின் கூட்டமைப்பாக 'டாடா டிரஸ்ட்ஸ்' (Tata Trusts) விளங்குகிறது. இது ஒரு குடும்பத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு அறக்கட்டளையாகும். இது டாடா குழுமத்தின் உண்மையான உரிமையாளராக கருதப்படுகிறது. டாடா டிரஸ்டில் உள்ள இரண்டு மிகப் பெரிய அறக்கட்டளைகளில், 'சர் ரத்தன் டாடா டிரஸ்ட்' (SRTT) 23.56 சதவீத பங்குகளையும், 'சர் டோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட்' (SDTT) சுமார் 27.98 சதவீத பங்குகளையும் கொண்டுள்ளன.

கடந்த வார இறுதியில், டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சந்திரசேகரனுக்கு மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி காலத்தை நீட்டித்து அந்நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்த போது, ​​இந்த மோதல் முதன்முறையாக வெளியுலகிற்கு தெரிய வந்தது. சந்திரசேகரனுக்கு பதவி நீட்டிப்பு வழங்கும் முடிவுக்கு டாடா டிரஸ்ட் தலைவரான நோயல் டாடா உடன்படவில்லை.

டாடா குழுமத்தின் பங்குகள் குறித்த விவரம்
டாடா குழுமத்தின் பங்குகள் குறித்த விவரம் (ETV Bharat)

டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் சாராத இயக்குநரான நோயல் டாடா, சந்திரசேகரனின் பதவி காலத்தை நீட்டிப்பதற்கான தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தார். அத்துடன் டாடா குழுமத்தை பொதுப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடும் யோசனையையும் கடுமையாக எதிர்த்தார்.

பெரும்பான்மையான பங்குகளை அறக்கட்டளைகள் வைத்திருக்கும் ஒரு குழுமத்தின் தனித்துவத்தை, பொதுப் பங்கு வெளியீடு முற்றிலுமாக அழித்து விடும் என்று டாடா டிரஸ்ட் எச்சரித்தது. அப்போது டிவிஎஸ் குழுமத்தின் தலைவரும் டாடா சன்ஸ் இயக்குநர்கள் குழுவில் இடம் பெற்றுள்ள வேணு சீனிவாசன், அந்த முக்கியமான கூட்டத்தில் சந்திரசேகரனின் பதவி நீட்டிப்புக்கும், முன்மொழியப்பட்ட பொதுப் பங்குப் பட்டியலிடலுக்கும் ஆதரவு தெரிவித்தார்.

மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயலுடன், வேணு சீனிவாசன் - கோப்புப்படம்
மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயலுடன், வேணு சீனிவாசன் - கோப்புப்படம் (ANI)

டாடா சன்ஸ் வாரியத்தில் நோயல் டாடா, 'சர் ரத்தன் டாடா டிரஸ்ட்' பிரதிநிதியாகவும், வேணு சீனிவாசன் 'சர் டோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட் பிரதிநிதியாகவும் உள்ளனர். டாடா டிரஸ்ட் மற்றும் டாடா சன்ஸ் இடையிலான மோதலுக்கு அப்பால், வேணு சீனிவாசன் மற்றும் நோயல் டாடா ஆகியோருக்கு இடையே வெளிப்படையான கருத்து மோதல்கள் நிலவுகிறது.

மறைந்த ரத்தன் டாடாவால், இயக்குநர்கள் குழுவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட வேணு சீனிவாசன், ஆரம்பத்தில் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை தனியார் நிறுவனமாகவே தக்க வைக்க மற்றவர்களுடன் இணைந்து வாக்களித்திருந்தார். இருப்பினும், பின்னர் அவர் பங்குச் சந்தை பட்டியலிடலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 16, 2026 அன்று சர் டோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட் ஒரு கடைசி நிமிட தீர்மானத்தை முன் மொழிந்தது. இது வாரிய கூட்டத்தில் வேணு சீனிவாசன் வாக்களிப்பதை தடுக்கவும், அவரது குரலை முடக்கவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியாகும்.

டாடா குழுமத்தின் தலைவர் என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம்
டாடா குழுமத்தின் தலைவர் என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம் (ANI)

அறக்கட்டளையின் நலன்களை வேணு சீனிவாசன் பாதுகாக்க தவறிவிட்டார் என்று சர் டோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட் வாதிட்டது. ஆனால், வேணு சீனிவாசன் இதை கடுமையாக எதிர்த்தார். தனது வாக்களிக்கும் உரிமையை பறிக்க முயன்ற சர் டோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட் செயலை சட்டவிரோதமானது மற்றும் அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டது என்று அவர் சாடினார். டாடா சன்ஸ் மற்றும் அதன் அனைத்து பங்குதாரர்களின் நலனுக்காக தான் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் வாதிட்டார். இறுதியில், நோயல் டாடாவின் எதிர்ப்பையும் மீறி வேணு சீனிவாசன் வாக்களித்தார்.

பரவலான கருத்து வேறுபாடு

டாடா குழுமத்தின் தற்போதைய பிரச்சனை என்பது ஒரே நாளில் உருவாகவில்லை. 2024-ல் ரத்தன் டாடா மறைந்த பிறகு, தலைமை மற்றும் மூலதனத் தேவை குறித்த ஒரு இக்கட்டான சூழலுக்குள் டாடா குழுமம் தள்ளப்பட்டது. 2017 முதல் தலைவராக இருந்து வரும் சந்திரசேகரன், ஏர் இந்தியா மற்றும் டிஜிட்டல், மின்னணுவியல் பிரிவுகளில் பெரிய அளவிலான நீண்டகால முதலீடுகளை முன்னெடுத்தார். இதில் பல குறுகிய கால நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தினாலும், எதிர்கால வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்காகவே மேற்கொள்ளப்பட்டவை. அதிகரித்து வரும் நஷ்டம் மற்றும் முதலீடுகள் பயன்படுத்தப்படும் விதம் குறித்து டாடா டிரஸ்ட் கவலை கொண்டிருந்தது. டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை பொதுப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடுவது, குழுமத்தின் தனித்துவத்தை, அறக்கட்டளை என்ற அந்தஸ்தை பறித்துவிடும் என்று அது வாதிட்டது.

டாடா குமுமத்தில் வெடித்த சர்ச்சை - டைம்லைன்
டாடா குமுமத்தில் வெடித்த சர்ச்சை (ETV Bharat)

சந்திரசேகரனின் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு பதவிக் காலத்திற்கான மறுநியமனத்தில் சிக்கல் எழுந்த போது, ​​2026-ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முதல் விரிசல் வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது. பிப்ரவரி மாதத்தில், நிர்வாகக் குழுவால் ஒருமித்த முடிவுக்கு வர முடியவில்லை. ஏர் இந்தியா மற்றும் பிற அதிக செலவு பிடிக்கும் திட்டங்கள் குறித்த கவலைகளை குறிப்பிட்டு, நோயல் டாடா ஆதரவு அளிக்க மறுத்து விட்டார்.

ஆகஸ்ட் மாதத்தில், சந்திரசேகரன் மற்றொரு பதவிக்காலத்திற்கு போட்டியிடப் போவதில்லை என்றும், பிப்ரவரி 2027-ல் தனது பதவிக்காலம் முடிவடையும் போது விலகப் போவதாகவும் வெளிப்படையாக அறிவித்தார். ஆனால் சில வாரங்களிலேயே, நிர்வாகக் குழுவின் பரிந்துரைக் குழு அவரது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் 17 அன்று, அவரை மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மறுநியமனம் செய்வதற்கான தீர்மானம் 4-க்கு 1 என்ற கணக்கில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதில் நோயல் டாடா மட்டுமே எதிர்த்து வாக்களித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த சில நாட்களிலேயே, டாடா டிரஸ்ட் இந்த தீர்மானம் "சட்டவிரோதமானது" மற்றும் "சட்டப்படி செல்லுபடியாகாது" என்று அறிவித்தது. நிறுவனத்தின் விதிகளின்படி, தங்கள் தரப்பிலிருந்து நியமிக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள் இருவரின் (நோயல் டாடா மற்றும் வேணு சீனிவாசன்) ஒப்புதல் கட்டாயம் பெற வேண்டும் என்ற நிலையில், அது பெறப்படவில்லை என்பதே இதற்கு காரணமாகக் கூறப்பட்டது.

டாடா குமுமத்தில் வெடித்த சர்ச்சை
டாடா குமுமத்தில் வெடித்த சர்ச்சை (ETV Bharat)

ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், வாரியக் கூட்டத்தில் அறக்கட்டளைகளால் நியமிக்கப்பட்ட இரு இயக்குநர்களில் ஒருவர் தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்ததால், நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் செல்லாது என்றும் கூறியது.

"டாடா சன்ஸ் வாரியத்தில் டாடா அறக்கட்டளைகளின் சார்பில் இரண்டு நியமன இயக்குநர்கள் உள்ளனர். அதாவது நோயல் டாடா மற்றும் வேணு சீனிவாசன். அந்த இருவரில் பெரும்பான்மை என்பது இரண்டு தானே தவிர ஒன்று அல்ல" என்று அந்த அறிக்கை தெளிவுபடுத்தியது.

"செப்டம்பர் 17, 2026 அன்று, அத்தகைய இயக்குநர்களில் ஒருவர் தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தார். எனவே, நிறுவனத்தின் விதிமுறைகளின் (AoA) படி டாடா அறக்கட்டளை நியமன இயக்குநர்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. அதனால் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக கருத முடியாது" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

உரிமை மற்றும் நிர்வாகம்

டாடா சன்ஸ் என்பது டாடா குழுமத்தின் தாய் நிறுவனமாகும். இது டாடா குழுமத்தின் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட மற்றும் பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களில் பங்குகளை கொண்டுள்ளது. அதே சமயம், டாடா குழுமத்தின் பல நிறுவனங்களும் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் பங்குகளை கொண்டுள்ளன. டாடா அறக்கட்டளைகள் கூட்டாக டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் பெரும்பான்மை பங்குகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, அவை டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றன.

மறைந்த ரத்தன் டாடா குழுமத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்த போது, ​​உரிமையாளர் தரப்புக்கும் நிர்வாக தரப்புக்கும் இடையே எந்த மோதலும் இருக்கவில்லை. ஏனெனில், அவர் டாடா அறக்கட்டளைகள் மற்றும் டாடா சன்ஸ் ஆகிய இரண்டின் தலைவராகவும் இருந்தார்.

நோயல் டாடா - கோப்புப்படம்
நோயல் டாடா - கோப்புப்படம் (ANI)

இருப்பினும், 2012-ல் அவர் அந்த பதவியிலிருந்து விலக முடிவு செய்த போது, ​​டாடா குழுமத்தின் நிர்வாகத்தையும் அதன் உரிமையாளர் நிலையையும் தனித்தனியாகப் பிரித்தார். டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் சிறுபான்மை பங்குகளைக் கொண்ட ஷபூர்ஜி பல்லோன்ஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த சைரஸ் மிஸ்த்ரி, டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதேவேளை, டாடா அறக்கட்டளைகளின் தலைவராக ரத்தன் டாடா தொடர்ந்தார்.

2016-ல், ரத்தன் டாடாவுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக மிஸ்த்ரி அவரது பதவியிலிருந்து கசப்பான சூழலில் நீக்கப்பட்டார். ரத்தன் டாடா சிறிது காலத்திற்கு டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் இடைக்காலத் தலைவராக பதவி வகித்தார். பின்னர் 2017-ல் சந்திரசேகரனை அந்த பதவியில் நியமித்தார். அவர் இறக்கும் வரை டாடா அறக்கட்டளைகளின் தலைவராக தொடர்ந்தார். அவரது மறைவுக்கு பிறகு நோயல் டாடா அறக்கட்டளைகளின் தலைவரானார். அதே சமயம் சந்திரசேகரன் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து நிர்வகித்து வருகிறார். உரிமையாளர் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இந்தப் பிரிவினையில் தான் தற்போதைய மோதலுக்கான அடிப்படை உள்ளது.

ஐபிஓ தொடர்பான சர்ச்சை

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை 'வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம்' என வகைப்படுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக, அந்த நிறுவனம் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதைத் தவிர்க்க டாடா சன்ஸ் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. ஆனால், செப்டம்பர் 11, 2026 அன்று ரிசர்வ் வங்கி அந்த வேண்டுகோளை நிராகரித்தது. டாடா சன்ஸ் பங்குச் சந்தையில் நுழைய ஆர்வமாக இருந்தாலும், டாடா டிரஸ்ட் எதிர்த்து வருகிறது.

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடுவது அதன் கார்ப்பரேட் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் என்ற வாதம் முன் வைக்கப்பட்ட போது, ஏன் இப்போது கார்ப்பரேட் நிர்வாகம் எப்படி உள்ளது என்று டாடா டிரஸ்ட் கேள்வி எழுப்பியது.

இயக்குநர்களின் நியமனம், தணிக்கைக் குழு மற்றும் பரிந்துரை மற்றும் ஊதியக் குழு உள்ளிட்ட பங்குச் சந்தையில் பட்டியிடலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் இருக்க வேண்டிய அனைத்து அம்சங்களும் டாடா சன்ஸ் ஏற்கனவே வைத்துள்ளது என்று அது சுட்டிக்காட்டியது.

டாடா குழுமத்தின் கட்டமைப்பில் டாடா டிரஸ்ட்டின் பங்கு குறித்தும் அது கேள்வி எழுப்பியது. "டாடா சன்ஸை எந்தக் கட்டமைப்பு அல்லது யார் சிறப்பாக நிர்வகிக்கிறார்கள் என்பது கேள்வியல்ல, மாறாக, டிரஸ்ட் அறப்பணிகளின் மூலம் பின்தங்கிய மற்றும் விளிம்புநிலையில் உள்ள கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுக்காக பேசுவதற்கு அங்கு யார் இருக்கிறார்கள்" என்பதே முக்கியம் என்று அது கூறியது.

ஓர் நிபுணரின் பார்வை

டெல்லியை சேர்ந்த 125 ஆண்டுகள் பழமையான 'ஸ்ரீராம் குழும'த்தின் ஒரு பகுதியான 'டிசிஎம் ஸ்ரீராம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தின் மூத்த நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான அலோக் பி. ஸ்ரீராம், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசுகையில், "பங்குகள் எங்களிடம் இருப்பதால் எல்லாவற்றையும் நாங்களே கட்டுப்படுத்துவோம் என்று நினைத்து உரிமையாளர்கள் வரம்பு மீறுவதை யாரும் விரும்பமாட்டார்கள். அதே சமயம், நாங்கள் தான் இப்போது நிர்வாகிகள், உரிமையாளர் யார் என்பது முக்கியமல்ல என்று கூறிக் கொண்டு தன்னிச்சையாகச் செயல்படுவதையும் யாரும் விரும்பமாட்டார்கள்" என்றார்.

ஒரு நிறுவனம் எந்த கோட்பாட்டில் செயல்பட வேண்டும் என்பது, அதன் 'விதிமுறைகள்', 'நிறுவனத் தோற்றுவிப்பு ஆவணம்' மற்றும் 'நிறுவனச் சட்டம்' ஆகியவற்றில் உள்ளன என்றும் அவர் கூறினார்.

டாடா குழுமத்தில் தற்போது நிலவும் பிரச்சினையை, இதனை இந்திய அரசியல் அமைப்புடன் ஒப்பிட்டு விளக்கினார் ஸ்ரீராம். அப்போது அவர், "நாம் அரசியல்வாதிகளை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்களின் செயல்பாட்டில் திருப்தி இல்லையென்றால், அவர்களுக்குப் பதிலாக அடுத்த தேர்தலில் வேறொருவரை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை அரசியலமைப்பு நமக்கு வழங்கியுள்ளது.

ஒரு நிறுவனத்தில் 66 சதவீத பங்குகளை வைத்துள்ள உரிமையாளருக்கு அந்த நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் உரிமை இல்லை என்று கூறுவது எனக்கு சற்று விசித்திரமாக தோன்றுகிறது" என்று அவர் கூறினார்.

நிறுவனத்தின் மீதான கட்டுப்பாடு என்பது அடிப்படையில் உரிமையாளரிடமே இருக்கும் என்றும், அவரே நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கத் தகுதியானவர்களை நியமிக்கிறார் என்றும் ஶ்ரீராம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அலோக் பி. ஸ்ரீராம் தெரிவித்தார்.

"குறிப்பாக டாடா போன்ற ஒரு மிகப் பெரிய குழுமத்தை ஒரு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே நான் கருதுகிறேன். இந்த குழுமம் தகுதியும் திறமையும் வாய்ந்தவர்களால் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும். அதே சமயம், நிறுவனத்தை வழிநடத்தும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் உரிமையாளரிடமே இருக்க வேண்டும்" என்று அவர் கூறினார்.

தற்போது, டாடா குழுமம் நீதிமன்றம் அல்லது தீர்ப்பாயங்களின் தலையீடுகள் மற்றும் திரைக்குப் பின் தீவிர பேச்சுவார்த்தைகள் என இருவேறு சூழல்களை ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொண்டுள்ளது. இந்தப் பிரச்சனை எவ்வாறு தீர்க்கப்படும் என்பது தான், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தனியார் குழுமம் தனது தொழில்முறை நிர்வாகத்தையும், அறக்கட்டளை சார்ந்த பாரம்பரியத்தையும் எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்தப் போகிறது? என்பதை தீர்மானிக்கும்.

TAGGED:

NOEL TATA VS CHANDRASEKARAN
TATA SONS IPO CONTROVERSY
TATA SONS SHAREHOLDING STRUCTURE
TATA TRUSTS BOARDROOM DRAMA
TATA GROUP FEUD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.