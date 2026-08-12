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நோயல் டாடா விதித்த நிபந்தனை? என்.சந்திரசேகரன் ராஜிநாமாவின் பின்னணியில் இருக்கும் 'அந்த' ரகசியம்

1987 ஆம் ஆண்டு டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தில் ஒரு சாதாரண மென்பொருள் பயிற்சி ஊழியராக தனது பயணத்தை தொடங்கினார் என். சந்திரசேகரன்.

என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம்
என். சந்திரசேகரன் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 2:07 PM IST

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மும்பை: இந்தியாவின் மிகப் பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யங்களில் ஒன்றான டாடா குழுமத்தின் தாய் நிறுவனமான டாடா சன்ஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து என். சந்திரசேகரன் ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

தற்போதைய பதவிக்காலம் முடிவடையும் 2027 பிப்ரவரி 20 அன்றுடன் முழுமையாகப் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாகவும், மீண்டும் பதவி நீடிப்பு வழங்கினால் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளப் போவதில்லை என்றும் என். சந்திரசேகரன் அறிவித்துள்ளார்.

வரும் ஆகஸ்ட் 18, 2026 அன்று டாடா குழுமத்தின் வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக நிர்வாகக் குழுவில் நிலவி வந்ததாகக் கூறப்படும் சில பிரச்சினைகள் மற்றும் அதிகார மோதல்களுக்கு என். சந்திரசேகரனின் இந்த முடிவு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

மேலும், டாடா குழுமத்தின் சுமூகமான தலைமை மாற்றத்தை உறுதி செய்வதற்காகவே இப்போதே தனது முடிவை அறிவித்துள்ளதாகவும் சந்திரசேகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சந்திரசேகரனின் ராஜிநாமா முடிவுக்கு டாடா டிரஸ்ட்ஸ் மற்றும் டாடா சன்ஸ் நிர்வாகங்களுக்கு இடையே நிலவி வந்த தீவிரக் கருத்து வேறுபாடுகளே முதன்மை காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் 66 சதவீத பங்குகளை வைத்துள்ள சர் தோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட் மற்றும் சர் ரத்தன் டாடா டிரஸ்ட் ஆகிய இரண்டு முதன்மை அறக்கட்டளைகளும் சந்திரசேகரனுக்கு மேலும் 5 ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு வழங்க ஒருமனதாக பரிந்துரைத்தன.

ஆனால், கடந்த பிப்ரவரி 24, 2026 அன்று நடைபெற்ற வாரிய கூட்டத்தில், ஒரு உறுப்பினர் அதற்கு ஆதரவு அளிக்க மறுத்ததால் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

டாடா டிரஸ்ட் அமைப்பின் தலைவரான நோயல் டாடா, சந்திரசேகரனின் பணி நீட்டிப்புக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். குறிப்பாக, "டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை எப்போதுமே பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடக் கூடாது " என்ற நிபந்தனையை அவர் விதித்ததாகவும், அதற்கு சந்திரசேகரன் உடன்பட மறுத்ததே இந்த மோதலின் மையப்புள்ளி என்றும் கூறப்படுகிறது.

புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் (செமிகண்டக்டர், எலெக்ட்ரானிக்ஸ், பேட்டரிகள்) சந்திரசேகரன் மேற்கொண்ட பெருமளவிலான முதலீடுகள் மற்றும் ஷாபூர்ஜி பலோன்ஜி (SP Group) பங்குகளை கையாளுதல் போன்ற பல முக்கிய உத்திகளில் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் முரண்பாடுகள் நீடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த நிலை நீடித்ததால், பல்லாயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களின் நலன் கருதி, அடுத்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறு சந்திரசேகரன் வாரியத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

பங்குச் சந்தையில் கடும் வீழ்ச்சி

என். சந்திரசேகரனின் திடீர் ராஜிநாமா செய்தி புதன்கிழமை காலை வெளியானதை தொடர்ந்து, இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள டாடா குழுமத்தின் முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகள் முதலீட்டாளர்களின் அச்சத்தால் பலத்த சரிவைச் சந்தித்தன.

பயிற்சி ஊழியர் To டாடா சன்ஸ் தலைவர் - யார் இந்த என்.சந்திரசேகரன்?

தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூரில் சாதாரண விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சந்திரசேகரன். அரசுப் பள்ளியில் தமிழ்வழிக் கல்வியில் படித்தார். பின்னர், திருச்சியில் உள்ள மண்டல பொறியியல் கல்லூரியில் (தற்போது NIT Trichy) எம்சிஏ பட்டம் பெற்றார்.

1987 ஆம் ஆண்டு டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) நிறுவனத்தில் ஒரு சாதாரண மென்பொருள் பயிற்சி ஊழியராக (Graduate Trainee) தனது பயணத்தை தொடங்கினார் என். சந்திரசேகரன்.

தனது அசாத்திய உழைப்பால், 2009-ல் டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் மிக இளம் வயது சிஇஓ மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக பொறுப்பேற்றார். இவரது தலைமையில் டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் வருவாய் பல மடங்கு பெருகி, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐடி நிறுவனமாக உருவெடுத்தது.

சைரஸ் மிஸ்திரி நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பெரும் நிர்வாக நெருக்கடிக்கு மத்தியில், 2017-ல் டாடா குழுமத்தின் தாய் நிறுவனமான டாடா சன்ஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றார். டாடா குடும்பத்தை சாராத ஒருவர் இந்த உயரிய பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது டாடா குழுமத்தின் வரலாற்றிலேயே இது தான் முதல்முறை.

டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற என். சந்திரசேகரன், ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை மீண்டும் டாடா குழுமத்திற்குள் கொண்டு வந்தார். மேலும், செமிகண்டக்டர், டிஜிட்டல் ஆப்ஸ் (Tata Neu), மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் (EV) என எதிர்காலத் தொழில்நுட்பங்களை நோக்கி டாடா குழுமத்தை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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