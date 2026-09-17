டாடா சன்ஸில் 'திடீர்' திருப்பம்! வேண்டாம் என மறுத்த சந்திரசேகரனுக்கு மீண்டும் பதவி! பின்னணி என்ன?
சந்திரசேகரனின் பதவி காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, புதிய தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக ஏற்கனவே தொடங்கியிருந்த தேர்வு நடைமுறைகள் தற்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : September 17, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 3:49 PM IST
மும்பை: கார்ப்பரேட் உலகில் திடீர் திருப்பமாக, டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவராக என்.சந்திரசேகரனை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க அதன் இயக்குநர்கள் குழு இன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
தான் மூன்றாவது முறையாக பதவி நீட்டிப்பு பெற விரும்பவில்லை என்று சில வாரங்களுக்கு முன்பு சந்திரசேகரன் கூறியிருந்த நிலையில், தற்போது ரிசர்வ் வங்கியின் கடுமையான ஒழுங்குமுறை அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்த வியூகம் முற்றிலும் தலைகீழாக மாறியுள்ளது.
இந்தத் திடீர் மாற்றத்திற்கு பின்னணியில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அண்மையில் எடுத்த அதிரடி முடிவு ஒன்று உள்ளது. டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் தனது வங்கி சாரா நிதி நிறுவன பதிவை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்திருந்த விண்ணப்பத்தை ரிசர்வ் வங்கி கடந்த வாரம் நிராகரித்தது.
டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்படுவதை தவிர்ப்பதற்காக, கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாகத் தனது ரூ. 21,000 கோடிக்கும் அதிகமான கடனை அடைத்து பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. ஆனால், ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த நிராகரிப்பால், டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் பொதுப் பங்கு வெளியீட்டிற்கு (IPO) செல்ல வேண்டிய கட்டாயச் சூழல் மீண்டும் உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில் டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் இயக்குநர்கள் குழு மும்பையில் உள்ள குழுமத்தின் தலைமையகமான பாம்பே ஹவுஸில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், பங்குச் சந்தை வெளியீட்டை நோக்கி ஒரு நிறுவனம் நகரும்போது, அதன் தலைமை மற்றும் நிர்வாகத்தில் நிலையான தன்மை இருப்பது மிகவும் அவசியம் என்று இயக்குநர்கள் விவாதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது தான் புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு நிறுவனத்தின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை ஏற்படும் என்று வாரிய உறுப்பினர்கள் விவாதித்தனர். பின்னர் இயக்குநர்கள் குழுவில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.
#WATCH | Mumbai | Venu Srinivasan, Non-Executive Director, Chairman Emeritus of TVS Motor Company, leaves Bombay House after the scheduled board meeting of Tata Sons.— ANI (@ANI) September 17, 2026
As per sources, the Tata Sons Board has approved the re-appointment of N Chandrasekaran as Chairman of the Tata… pic.twitter.com/zT1lCeRJSI
இந்த கூட்டத்தில் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் 66 சதவீத பங்குகளை தன் வசம் வைத்துள்ள டாடா டிரஸ்ட்ஸ் அமைப்பின் தலைவரான நோயல் டாடா, சந்திரசேகரனின் இந்த மீண்டும் பதவி நீட்டிப்பு செய்யும் தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தார். டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படுவதை அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறார். இருப்பினும், இயக்குநர்கள் குழுவில் உள்ள பிற உறுப்பினர்கள் என்.சந்திரசேகரனுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
இதனை டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவில் இடம் பெற்றுள்ள டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர் வேணுசீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
சந்திரசேகரனின் பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, புதிய தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக 'சர் தொராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட்' ஏற்கனவே தொடங்கியிருந்த தேர்வு செயல்முறைகள் தற்போது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.