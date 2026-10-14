நோயல் Vs சந்திரசேகரன் மோதல்: டாடா குழுமத்தின் பாரம்பரியம் கேள்விக்குறியாகிறதா? தாமஸ் மேத்யூ பேட்டி
ரத்தன் டாடா உயிருடன் இருந்திருந்தால், 'இயக்குநர்கள்' என்று சொல்லிக் கொள்ளும் இவர்கள் யாரும் வாய் திறந்திருக்க முடியாது. ஒரு சத்தமும் எழுப்பியிருக்க மாட்டார்கள் என தாமஸ் மேத்யூ கூறினார்.
Published : October 14, 2026 at 8:59 AM IST
டாடா சன்ஸ் மற்றும் டாடா டிரஸ்ட்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையே நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகள், தலைமைத்துவம், உரிமை, கார்ப்பரேட் நிர்வாகம் மற்றும் ரத்தன் டாடாவின் பாரம்பரியம் ஆகியவை குறித்த முக்கியமான பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன. இந்த மோதல் என். சந்திரசேகரன் பதவியில் தொடர்வது பற்றியது மட்டும்தானா? அல்லது டாடா குழுமத்தின் அறக்கட்டளை சார்ந்த கொள்கை மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த ஆழமான விவாதத்தை இது பிரதிபலிக்கிறதா?
இது தொடர்பாக ரத்தன் டாடாவின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான 'ரத்தன் டாடா: எ லைஃப்' (Ratan Tata: A Life) ஆசிரியர் தாமஸ் மேத்யூ ஈடிபி பாரத்தின் டெல்லி தலைமை செய்தியாளர் சௌரப் சுக்காவுக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். இதில் தற்போதைய பிரச்சினைகளுக்கு ஆணி வேர் எது? டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடுவது தொடர்பான சர்ச்சை மற்றும் இந்தியாவின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க வணிகக் குழுமத்தின் எதிர்காலம் குறித்து அவர் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் மனம் திறந்து பேசினார்.
ஈடிவி பாரத்: தற்போதைய மோதல்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் என்ன? இது முக்கியமாக என். சந்திரசேகரன் பதவியில் தொடர்வதற்கு எதிர்ப்பா? அல்லது இதில் இன்னும் பல சிக்கல்கள் உள்ளதா?
தாமஸ் மேத்யூ: டாடா குழுமத்தில் அடிப்படையிலேயே ஒரு முரண்பாடு உள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான டாடா டிரஸ்ட்ஸ் (இது டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் 66 சதவீத பங்குகளை கொண்டுள்ளது), டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் கொள்கை முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் படைத்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரத்தன் டாடாவின் தலைமையின் போது, டாடா டிரஸ்ட்ஸ் மற்றும் டாடா சன்ஸ் ஆகிய இரண்டிற்கும் அவரே தலைவராக இருந்தார். எனவே, அதில் முரண்பாடுகள் இல்லை. ரத்தன் டாடா மறைவதற்கு முன், டாடா டிரஸ்ட்ஸ் மற்றும் டாடா சன்ஸ் ஆகியவை தனித்தனியாக இருக்க வேண்டும் என்ற மிக தெளிவான முடிவை எடுத்தார்.
158 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த டாடா குழுமம் ஒரு தொழில் சாம்ராஜ்யமாக விளங்குகிறது. இது சமூகத்திற்கு சேவையாற்றி வருகிறது. இந்த அடிப்படைக் கொள்கையை சிலர் மறந்து விடுகிறார்கள். டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தால் வழிநடத்தப்படும் நிறுவனங்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை டாடா டிரஸ்ட்ஸ் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.
ஈடிவி பாரத்: சைரஸ் மிஸ்திரியை தலைவராக நியமிக்க ரத்தன் டாடா எடுத்த முடிவு, குழுமம் தொழில்முறையாக நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் குடும்பச் சொத்துக்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சொந்தமாக யாரிடமும் இல்லாமல் அறக்கட்டளையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததா?
தாமஸ் மேத்யூ: டாடா குழுமம் மற்ற நிறுவனங்களை போன்றது அல்ல. டாடா குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரும் அறக்கட்டளைகளிலிருந்து ஒரு பைசாவை கூட எடுக்க முடியாது. ஏனெனில் அறக்கட்டளைகள் முழுக்க முழுக்க அறப்பணிக்காகவே உருவாக்கப்பட்டவை. பல்வேறு தொழில்களில் இருந்து கிடைக்கும் லாபம் மீண்டும் சமூகப் பணிகளுக்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, லாபத்தை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்ட பிற நிறுவனங்களுடன் டாடா அறக்கட்டளைகளையும் டாடா குழுமத்தின் அறப்பணிகளையும் நாம் ஒப்பிட முடியாது.
ஈடிவி பாரத்: என். சந்திரசேகரனின் மறுநியமனத்தை நோயல் டாடா எதிர்த்தார். ஆனாலும் டாடா சன்ஸ் வாரியம் அவரை ஆதரித்தது. இது குறித்த உங்கள் கருத்து என்ன?
தாமஸ் மேத்யூ: ரத்தன் டாடா ஒருபோதும் தனிநபர்களை மட்டும் மையமாக வைத்துப் பார்த்ததில்லை. அவர் தொலைநோக்குப் பார்வை, குறிக்கோள், இலக்கு மற்றும் நிறுவனம் ஆகியவற்றையே கருத்தில் கொண்டார். மனிதர்கள் வருவார்கள், போவார்கள். ஆனால் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவருக்கு டாடா அறக்கட்டளைகளின் ஒப்புதல் இருக்க வேண்டும் என்பதே ரத்தன் டாடாவின் எண்ணமாக இருந்தது. டாடா சன்ஸுக்கு தலைவராக இருப்பவர், ஜம்ஷெட்ஜி டாடாவின் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட டாடா அறக்கட்டளைகளின் நோக்கத்துடன் இணைந்து செயல்படுபவராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்பினார்.
தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பது மட்டுமல்லாமல், பிற முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதிலும் டாடா அறக்கட்டளைகளின் ஆதிக்கம் இருக்க வேண்டும். இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன. ஒன்று, டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் 66 சதவீத பங்குகளை டாடா அறக்கட்டளைகள் கொண்டுள்ளன. ஒரு நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மை உரிமையாளராக இருக்கும் போது, அந்நிறுவனத்தை வழிநடத்தும் நபரை நியமிக்கும் உரிமை அவருக்கு உண்டு என்பது பொதுவான கோட்பாடு. இரண்டாவது, டாடா அறக்கட்டளைகளின் கொள்கைகளுக்கு முரணான ஒரு கொள்கையை டாடா சன்ஸ் கொண்டிருக்க முடியாது.
ஈடிவி பாரத்: டாடா அறக்கட்டளைகளும் டாடா சன்ஸ் நிறுவனமும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. இப்போது ஏன் அந்த உறவில் விரிசல் அல்லது சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது?
தாமஸ் மேத்யூ: என் பார்வையில், டாடா அறக்கட்டளைகளின் மதிப்புகளை அறிந்திராத சில நபர்கள் அங்கு இருப்பதே இதற்குக் காரணம். நான் பெயர்களை குறிப்பிட விரும்பவில்லை. டாடா அறக்கட்டளைகளின் தலைவரை (அதாவது நோயல் டாடாவை) எதிர்த்த, டாடா சன்ஸ் வாரியத்தில் டாடா அறக்கட்டளைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அந்த இயக்குநரே, ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கிறார். இப்போது சிஎஸ்ஆர் (CSR - சமூகப் பொறுப்புணர்வு) செயல்பாடுகளை பற்றிப் பார்ப்போம். டாடா டிரஸ்ட்ஸ் (Tata Trusts) நிறுவனத்தின் 66 சதவீதப் பங்குகளை வைத்துள்ளது. அந்தப் பங்குகளிலிருந்து கிடைக்கும் முழுமையான ஈவுத்தொகையும் சமூக நலப் பணிகளுக்கே செலவிடப்படுகிறது. ஆனால், உயர்ந்த தார்மீக நெறிகளை பேசுவதாக காட்டிக் கொள்ளும் அந்த நபர், லாபத்தில் வெறும் 2 சதவீதத்தை மட்டுமே சமூகப் பொறுப்புணர்வு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒதுக்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராகச் செயல்பட்டு வருகிறார்.
எனவே, அவரை டாடா டிரஸ்ட்ஸின் இயக்குநராகவும் உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுத்தது ஒரு தவறு என்றே நான் கருதுகிறேன். மனிதர்களை சரியாக எடைபோடுவதில் ரத்தன் டாடா சிறந்தவர் என்று சொல்ல முடியாது. நான் இவ்வளவு உறுதியாகக் கூறுவதற்குக் காரணம் இதுதான். சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபர்கள் டாடா டிரஸ்ட்ஸில் கடந்த 10 அல்லது 15 ஆண்டுகளாக மட்டுமே உள்ளனர். ஆனால் டாடா டிரஸ்ட்ஸ் மற்றும் டாடா சன்ஸ் (Tata Sons) இடையிலான இந்த உறவுமுறை சுமார் 158 ஆண்டுகள் பழமையானது.
ஒரு நபர் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் ஏன் வாதிடுகிறார்கள்? மார்ச் 26, 1992 அன்று 'டாடா சன்ஸ்' (Tata Sons) நிறுவனத்தால் ஒருமனதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதி ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதன்படி, 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட யாரும் எந்தவொரு டாடா நிறுவனத்திலும் நிர்வாகத் தலைவராகவோ அல்லது தலைவராகவோ இருக்க முடியாது.
ஈடிவி பாரத்: தற்போது பிரச்சினை எழுந்த நிலையில், ரத்தன் டாடா இருந்திருந்தால் என்ன நினைத்திருப்பார்? சந்திரசேகரனின் மறுநியமனத்தை அவர் ஆதரித்திருப்பாரா?
தாமஸ் மேத்யூ: ரத்தன் டாடா உயிருடன் இருந்திருந்தால், 'இயக்குநர்கள்' என்று சொல்லிக் கொள்ளும் இவர்கள் யாரும் வாய் திறந்திருக்க முடியாது. ஒரு சத்தமும் எழுப்பியிருக்க மாட்டார்கள். யாரும் தங்கள் குரலை உயர்த்தியிருக்கவோ அல்லது மாற்றுக்கருத்தை முன் வைத்திருக்கவோ மாட்டார்கள். ரத்தன் டாடாவின் எண்ணம் என்ன என்பதை அறிய அவர்கள் முயன்றிருப்பார்கள். மேலும் உடனடியாக அதற்கேற்ப செயல்படவும் செய்திருப்பார்கள்.
இந்த இயக்குநர்களின் முரண்பாடான நிலைப்பாடு குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். ரிசர்வ் வங்கி, டாடா குழுமம் மீது ஒரு புதிய வகைப்பாட்டை கொண்டு வந்த போது, மார்ச் 2024-ல் அதாவது ரத்தன் டாடா உயிருடன் இருந்த போது, அவரது வழிகாட்டுதலின்பேரில் 'டாடா சன்ஸ்' ஒரு தீர்மானத்தை ஒருமனதாக நிறைவேற்றியது. இப்போது எதிர்ப்புக் தெரிவிக்கும் இவர்கள் அனைவரும் அப்போது வாரியத்தில் இருந்தனர். 'டாடா சன்ஸ்' நிறுவனத்தை பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடக் கூடாது என்பதில் எந்தவித மறுப்பும் இன்றி ஒருமனதாக ஒப்புக்கொண்டனர்.
மே மற்றும் ஜூலை 2025-ல், 'சர் ரத்தன் டாடா டிரஸ்ட்' மற்றும் 'சர் டோராப்ஜி டாடா டிரஸ்ட்' ஆகிய இரண்டும் தனித்தனி தீர்மானங்களை நிறைவேற்றின. அதில், 'டாடா சன்ஸ்' பட்டியலிடப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் செப்டம்பர் 17 அன்று நிலைமை மாறியது. 2024-ல் ரத்தன் டாடாவின் கருத்தை ஆதரித்து, 'டாடா சன்ஸ்' பட்டியலிடப்படக்கூடாது என்று கூறிய அதே நபர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள், திடீரென தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றி, "சரி, நாம் பட்டியலிட வேண்டும்" என்று கூற தொடங்கினர்.
இப்போது, தலைவர் பதவிக்கால நீட்டிப்பு குறித்து பார்த்தால், ரத்தன் டாடா தலைவர் பதவியில் தொடர விரும்பியிருந்தால், அவர் முதலில் 1992-ல் நிறைவேற்றப்பட்ட 'டாடா சன்ஸ்' வாரிய தீர்மானத்தை ரத்து செய்திருக்க வேண்டும் என்பதே எனது தனிப்பட்ட கருத்து. முதலாவதாக, அவர் அந்த விதியை மாற்றாமல் அப்படியே கடைபிடித்திருந்தால், அவர் மற்றொரு பதவிக்காலத்தை நாடியிருக்கவோ அல்லது ஆதரித்திருக்கவோ மாட்டார் என்று நான் கருதுகிறேன். ஏனெனில், அது டாடா சன்ஸ் (Tata Sons) 1992-ல் இயற்றிய விதியை மீறுவதாக அமைந்திருக்கும்.
இந்த விதி மீறப்பட்டால், டாடா சன்ஸ் குழுமத்தை சேர்ந்த டாடா ஸ்டீல், டாடா கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் டாடா பவர் போன்ற நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரிகளும், 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட காலத்திலும் தங்கள் பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்க உரிமை கோரக் கூடும். இது தேவையற்ற சிக்கல்களை உருவாக்குவதுடன், ரத்தன் டாடா, டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் கொண்டு வந்த ஓய்வுக்காலக் கொள்கைக்கு முரணானதாகவும் அமையும்.
ஈடிவி பாரத்: அப்படியானால், சைரஸ் மிஸ்திரி விவகாரம் மீண்டும் அரங்கேறியிருப்பதாக கருதலாமா அல்லது இந்த சர்ச்சை வேறுபட்டதா?
தாமஸ் மேத்யூ: அப்படி நடக்காது என்று நம்புகிறேன். ரத்தன் டாடாவால் நியமிக்கப்பட்ட டாடா சன்ஸ் இயக்குநர்கள், மார்ச் 2024-ல் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிட வேண்டாம் என்ற முடிவை ஒருமனதாக ஆதரித்தனர். இப்போது அவர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டால், அவர்கள் தார்மீகரீதியாக பதவி விலகக் கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவர். 2024-லேயே அவர்கள் இந்தக் கருத்தை வெளிப்படுத்தி, ரத்தன் டாடாவின் சம்மதத்தை பெற்றிருந்தால் நிலைமை வேறாக இருந்திருக்கும். அவரது தலைமையின்கீழ் தாங்கள் ஆதரித்த நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராக செயல்படுவது, என் பார்வையில், தார்மீகரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாகும்.
ஈடிவி பாரத்: பங்குதாரர்களின் அழுத்தத்தால் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் கவனம் அறப்பணி மற்றும் சமூகப் பொறுப்பிலிருந்து லாபத்தை நோக்கியதாக மாறிவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தான் ரத்தன் டாடா பட்டியலிடுதலை எதிர்த்தாரா?
தாமஸ் மேத்யூ: டாடா சன்ஸ் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்படுவதாக வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி பட்டியலிடப்பட்டால், தலைமைச் செயல் அலுவலர் காலாண்டு லாபத்தை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படுவார். வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தான் டாடா சன்ஸ் நிறுவனங்களின் அல்லது டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களாக இருப்பார்கள். டெக்சாஸில் வசிக்கும் ஒரு அமெரிக்கருக்கு டாடா நிறுவனங்களின் சமூக நலச் செயல்பாடுகள் குறித்து அக்கறை இருக்குமா? இருக்காது. அவருக்கு லாபத்தில் மட்டுமே ஆர்வம் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழலில், கோவிட் பெருந்தொற்றின் போது டாடா குழுமத்தால் ரூ. 2,500 கோடியை வழங்க முடிந்திருக்குமா? இல்லை. இதில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், டாடா நிறுவனங்கள் ரூ. 1,000 கோடியையும், டாடா சன்ஸ் ரூ. 1,000 கோடியையும், டாடா டிரஸ்ட்ஸ் ரூ. 500 கோடியையும் பங்களித்தன. சொல்லப்போனால், ஒட்டுமொத்த தனியார் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் இணைந்து அளித்த மொத்த பங்களிப்பில் இது 94 சதவீதமாகும்.
டாடா குழுமம் கட்டிய புற்றுநோய் மருத்துவமனைகளையும், அவை காப்பாற்றிய உயிர்களையும் பாருங்கள். இது தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக அல்லாமல், சமூக நலன் மற்றும் அறப்பணியை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட, காலத்தால் அழிக்க முடியாத ஒரு முன்மாதிரி ஆகும். 2009-ல், மின்சாரத்தை பயன்படுத்தாமல் நீர் சுத்திகரிப்பு கருவியை உருவாக்க ரத்தன் டாடா, டாடா கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் டிசிஎஸ் (TCS) ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்தார். இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதுகாப்பான குடிநீரைப் பெற முடிந்தது. ஒருவேளை இந்நிறுவனம் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால், லாபம் ஈட்ட வேண்டிய கட்டாயம் இத்தகைய முயற்சிகளைத் தொடர அனுமதித்திருக்குமா? பல தலைமுறைகளாக சமூகத்திற்கு பணியாற்றி வரும் ஒரு முன்மாதிரியை நாம் சிதைத்துவிடக் கூடாது.
ஈடிவி பாரத்: டாடா குழுமத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றாமலேயே ஷபூர்ஜி பல்லோன்ஜி குழுமத்தின் பங்கு மற்றும் கடன் தொடர்பான சிக்கல்களை தீர்க்க முடியுமா?
தாமஸ் மேத்யூ: நிச்சயமாக முடியும். சொல்லப் போனால், நோயல் டாடாவின் மனைவி, அலு மிஸ்ட்ரியின் சகோதரி ஆவார். அது இந்த விஷயத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நான் கூற வரவில்லை. அவர் ஒரு சிறந்த பார்சி இனத்தவர். ஜம்ஷெட்ஜியின் இலக்குகள், நோக்கங்கள் மற்றும் அடிப்படை விழுமியங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் அவருக்கு ஆர்வம் உள்ளது. ஜம்ஷெட்ஜியுடன் அவருக்கு ரத்த உறவுமுறை தொடர்பும் உள்ளது. எனவே, அவர் இதற்கான ஒரு தீர்வைக் காண்பார்.
டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தில் உள்ள தங்கள் பங்குகளை விற்றுப் பணமாக்கிக் கொள்ள ஷபூர்ஜி பல்லோன்ஜி குழுமத்திற்கு ஒரு வழியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நான் முழுமையாக ஒப்புக்கொள்கிறேன். அதைச் செய்ய முடியும். அதை மிக எளிதாகவே செய்ய முடியும். அதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை.
ஈடிவி பாரத்: ரத்தன் டாடா இன்று உயிருடன் இருந்திருந்தால், இந்தச் சிக்கலைத் தீர்த்து டாடா குழுமத்தின் அடிப்படை விழுமியங்களை பாதுகாக்க நோயல் டாடா மற்றும் என். சந்திரசேகரன் ஆகியோருக்கு என்ன அறிவுரை வழங்கியிருப்பார்?
தாமஸ் மேத்யூ: ரத்தன் டாடா உயிருடன் இருந்திருந்தால், அவருக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பதில் அனைவரும் போட்டியிட்டிருப்பார்கள். ரத்தன் டாடா என்ன செய்ய விரும்பியிருப்பார் என்று தாங்கள் கருதுகிறார்களோ, அதை ஆதரிக்கும் வகையிலான கருத்துகளையும் வாதங்களையும் முன் வைக்க அனைவரும் முயன்றிருப்பார்கள். மார்ச் 2024-ல், "நாம் (நிறுவனத்தைப்) பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிட வேண்டாம். மாறாக நமது கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவோம்" என்று ரத்தன் டாடா கூறிய போது, அனைவரும் அதை வரவேற்று, அதுவே சரியான அணுகுமுறை என்று ஒப்புக்கொண்டனர். ஆனால், அவர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்வதற்கு முன்பாகவே ரத்தன் டாடாவின் ஆன்மா சொர்க்கத்தில் முழுமையாக அமைதியடைந்திருக்குமா என்பது சந்தேகமே. இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது.
ஈடிவி பாரத்: டாடா குழுமத்தின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கவும், எதிர்காலத்தில் இது போன்ற மோதல்களைத் தவிர்க்கவும் என்ன வழி உள்ளது?
தாமஸ் மேத்யூ: டாடா குழுமத்தின் அடிப்படை விழுமியங்களையும், டாடா அறக்கட்டளைகளின் சமூக நலப் பணிகளையும் பாதுகாப்பதற்காகவே ரத்தன் டாடாவால் 'டாடா சன்ஸ்' நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். அந்த விழுமியங்களின் மீது அவர்களுக்கு இனி நம்பிக்கை இல்லை என்றால், அவர்கள் தார்மீக அடிப்படையில் தங்கள் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும்.
2024-ல் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிட வேண்டாம் என்ற முடிவை ஆதரித்தவர்கள், வெறும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்வதை நியாயப்படுத்த முடியாது. அத்தகைய நிலைப்பாடு மாற்றம், ரத்தன் டாடா மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை சிதைப்பதாக அமையும். டாடா குழுமம் என்பது வெறும் லாபம் ஈட்டும் வணிக நிறுவனம் மட்டுமல்ல. அது இந்தியாவின் அறநெறிகளையும் சமூக நலனுக்கான அர்ப்பணிப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது. சுகாதாரம் மற்றும் குடிநீர் வசதி அளிப்பது முதல், திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் வரை, அதன் சமூக நலப் பணிகள் உலகம் முழுவதும் பலரது வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்துள்ளன.
அதன் பரந்துபட்ட செயல்பாடுகள் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு, அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் நிகழ்வுகளை உன்னிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட நலன்களை விட நிறுவனத்தின் பாரம்பரியத்திற்கே இயக்குநர்கள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். தலைமுறைகளாக டாடா குழுமத்தை அடையாளப்படுத்தி வரும் விழுமியங்களை சிதைக்கும் முன்பாகவே இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்க வேண்டும்.