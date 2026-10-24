தமிழக அரசு ரூ.9,000 கோடி மதிப்பிலான பிணைய பத்திரங்களை விற்பனை செய்ய முடிவு
தமிழ்நாடு மாநில அரசுப் பத்திரங்கள் மூலம் 2026 ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான முதல் அரையாண்டில் அரசு பெற்றுள்ள ரூ.40,500 கோடி கடன், கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் 21 சதவீதம் குறைவாகும்.
Published : October 24, 2026 at 7:43 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு ரூ.9,000 கோடி மதிப்பிலான பிணையப் பத்திரங்களை விற்பனை செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு, 2026-27 நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் மாநில அரசுப் பத்திரங்கள் மூலம் பெற்ற கடனை, கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 21 சதவீதம் குறைத்துள்ளது. இதனால், அதிக கடன் பெற்ற மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்திலிருந்து ஐந்தாவது இடத்துக்கு மாறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது.
2026 ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான முதல் அரையாண்டில், தமிழ்நாடு மாநில அரசுப் பத்திரங்கள் (State Government Securities - SGS) மூலம் ரூ.40,500 கோடி கடன் பெற்றுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ரூ.51,300 கோடி கடன் பெறப்பட்டிருந்தது. இதன்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.10,800 கோடி குறைவாகக் கடன் பெறப்பட்டுள்ளது. இது 21 சதவீத சரிவாகும்.
முதல் அரையாண்டில் அதிகக் கடன் பெற்ற மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா ரூ.60,900 கோடியுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆந்திரப் பிரதேசம் ரூ.48,800 கோடியுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், தெலங்கானா ரூ.46,400 கோடியுடன் மூன்றாவது இடத்திலும், ராஜஸ்தான் ரூ.40,700 கோடியுடன் நான்காவது இடத்திலும் உள்ளன. ரூ.40,500 கோடியுடன் தமிழ்நாடு ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது என தகவல் வெளியாகி இருந்தது.
இந்நிலையில் நிதித்துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “தமிழ்நாடு அரசு மொத்தம் ரூபாய் 9000 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகள் வடிவிலான 7.80 சதவீத தமிழ்நாடு அரசு பிணையப் பத்திரங்கள், 2041 ரூபாய் 2500 கோடி மறுவெளியீடு, 8.14 சதவீத தமிழ்நாடு அரசு பிணையப் பத்திரங்கள் 2046 ரூபாய் 2500 கோடி மறுவெளியீடு ஏலத்தின் மூலம் விற்பனை செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும் 8.21 சதவீத தமிழ்நாடு அரசு பிணையப் பத்திரங்கள் 2051 ரூபாய் 2000 கோடி மறுவெளியீடு மற்றும் 8.18 சதவீத தமிழ்நாடு அரசு பிணையப் பத்திரங்கள் 2056 ரூபாய் 2000 கோடி மறுவெளியீடு ஏலத்தின் மூலம் விற்பனை செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஏலம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால், மும்பையில் உள்ள அதன் மும்பை கோட்டை அலுவலகத்தில் வரும் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி அன்று நடத்தப்படும்.
|இதையும் படிங்க: சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க வருகிறது 3 மெகா திட்டங்கள்; களமிறங்கிய நெடுஞ்சாலை துறை
போட்டி ஏலக் கேட்புகள் முற்பகல் 10.30 மணியில் இருந்து 11.30 மணிக்குள்ளாகவும், போட்டியற்ற ஏலக் கேட்புகள் முற்பகல் 10.30 மணியில் இருந்து 11.00 மணிக்குள்ளாகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஒருங்கிணைந்த வங்கி சேவை முறையில் [Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System] மின்னணு படிவத்தில் (Electronic format) வரும் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.