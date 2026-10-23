தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி அதிரடியாக குறைப்பு

தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி அதிரடியாக குறைப்பு
சென்னை விமான நிலையத்தில் எரிபொருள் நிரப்பும் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 29 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதமாக குறைக்கப்படுகிறது.
Published : October 23, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: விமான எரிபொருள் மீதான 'வாட்' எனப்படும் மதிப்புக் கூட்டு வரியை தமிழக அரசு குறைத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 29 சதவீதமாக இருந்தது. இது, மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது அதிகம்.
வரி அதிகம் இருப்பதால் விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டியுள்ளது. இதனால் தமிழக நகரங்களுக்கு புதிய விமான சேவைகளை தொடங்க நிறுவனங்கள் தயக்கம் காட்டுவதாக தகவல் வெளியானது.
இதன் காரணமாக, விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரியை குறைக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு விமான நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தன. இதனை பரிசீலித்து வந்த தமிழக அரசு, தற்போது விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரியை குறைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசின் வணிவரித்துறை பிறப்பித்துள்ள அரசாரணையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சென்னை விமான நிலையத்தில் எரிபொருள் நிரப்பும் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 29 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதமாக குறைக்கப்படுகிறது.
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அதேபோல, தமிழ்நாட்டின் பிற விமான நிலையங்களில் எரிபொருள் நிரப்பும் விமானங்களுக்கு விற்கப்படும் எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 29 சதவீதத்திலிருந்து 1 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை வணிக வரிகள் மற்றும் பதிவுத் துறை அரசிதழிலும் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வரிக் குறைப்பு வரும் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 2027 அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும்.
மேலும், 40,000 கிலோவுக்கு குறைவான புறப்பாட்டு எடை கொண்ட விமானங்கள், சென்னை தவிர தமிழகத்தின் பிற விமான நிலையங்களில் எரிபொருள் நிரப்பும் போது, அவற்றுக்கான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 5 சதவீதத்திலிருந்து 1 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.