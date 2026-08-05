2036-க்குள் தமிழ்நாட்டின் ஜி.டி.பி-யை 1.5 டிரில்லியன் டாலராக உயர்த்த இலக்கு: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
"தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழும் தமிழ்நாடு, தன் நிலையை மேலும் மேம்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கில், ஒரு புதிய தமிழ்நாடு தொழில் கொள்கை வெளியிடப்படும்"
Published : August 5, 2026 at 12:54 PM IST
சென்னை: வரும் 2023-ம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பினை (GDP) 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வருகிறார்.
சுகாதாரத்துறை, கல்வித்துறை, தொழில்துறை என பல்வேறு துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, புதிய திட்டங்களை அவர் அறிவித்துள்ளார்.
அந்த வகையில், தொழில் வளர்ச்சித் துறைக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசியதாவது:
2023-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பினை 1.5 டிரில்லியன் டாலர்களாக உயர்த்துவதே நமது அரசின் குறிக்கோள் ஆகும்.
தொழிற்சாலைகள் அமைய உகந்த சூழலை உருவாக்கி, நம் மாநில இளைஞர்களுக்கு கணிசமான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த லட்சிய இலக்கினை நம்மால் அடைய முடியும்.
நமது அரசு பொறுப்பேற்ற உடன் 14,790 நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ரூ. 35,062 கோடி மதிப்பிலான 7 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
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தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவிலான முதலீடுகளை ஊக்குவித்து, தொழில் வளர்ச்சியை மேலும் விரைவுப்படுத்தும் நோக்கில், பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து பூங்காக்கள், உலர் துறைமுகங்கள், பெட்ரோ ரசாயனத் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை அமைப்பதற்கு இந்த அரசு முயற்சி மேற்கொள்ளும்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் புதிய துறைமுகங்களை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளையும் இந்த அரசு ஆராயும்.
தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழும் தமிழ்நாடு, தன் நிலையை மேலும் மேம்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கில், ஒரு புதிய தமிழ்நாடு தொழில் கொள்கை வெளியிடப்படும்.
இக்கொள்கையானது, புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதோடு, எழுச்சி பெற்றும் வரும் புதிய தொழில் துறைகளையும் ஆதரித்து, நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை முன்னெடுக்க உதவும்.
மேலும், மாநிலத்தின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோக தகுதிகளை பட்டியலிட்டு, உள்ளூர் சூழலை முதலீட்டாளர்கல் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு விரிவான டிஜிட்டல் தளமாக தமிழ்நாடு தொழில் திறன் விவரப்பட்டியலை அரசு உருவாக்கும் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தனது பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்தார்.