TAPS விதிமுறைகள் வெளியிடப்படும் வரை இடைக்கால நிவாரணம் அறிவிப்பு - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு
அரசு ஊழியர்களுக்கு தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்க ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் இடைக்காலமாக ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : June 18, 2026 at 10:53 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின் விதிகள் வெளியிடப்படும் வரை, அரசு ஊழியர்களுக்கான இடைக்கால ஓய்வூதிய நிவாரணமாக அடிப்படை ஊதியத்தில் 30 சதவீதத்துடன் அகவிலைப்படி சேர்த்து வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு, பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது. இதனை எதிர்த்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து போராடி வந்தனர்.
இதற்கிடையே, 2026 ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு புதியதாக தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அப்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இதற்கான விதிகள் வகுக்கப்பட்ட பின்னர் பயன்பாட்டுக்கு வரும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மைக்கான ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு உரிய அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்ட விதிமுறைகள் முழுமையாக வகுக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வரும் வரை இடைக்கால நிவாரணம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து நிதித்துறை செயலாளர் சித்திக் ஜூன் 16-ஆம் தேதி வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், ”தமிழ்நாடு அரசு CPS (Contributory Pension Scheme) ஊழியர்களுக்காக Tamil Nadu Assured Pension Scheme (TAPS) என்ற புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. TAPS விதிமுறைகள் இன்னும் முழுமையாக வெளியிடப்படாததால், 01.01.2026 முதல் ஓய்வு பெறும் தகுதியான ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால மாதாந்திர வாழ்வாதாரத் தொகை வழங்க இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தில் 30 சதவீதம் அல்லதுரூபாய் 10,000 இவற்றில் எது அதிகமோ, அதில் 60 சதவீதம் அகவிலை படியுடன் கணக்கிடப்பட்டு இடைக்கால நிவாரணமாக வழங்கப்படும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாருக்கு பொருந்தும்?
- 01.01.2026 அல்லது அதற்குப் பிறகு ஓய்வு பெறும் CPS அரசு ஊழியர்கள்.
- குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தகுதிச் சேவை (Qualifying Service) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- 01.01.2026 அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் இருக்கும்போது இறந்த CPS அரசு ஊழியர்களின் தகுதியான குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் பொருந்தும்.
இடைக்கால மாதாந்திரத் தொகை
கடைசியாக பெற்ற அடிப்படை ஊதியத்தின் (Basic Pay) 30%.
அல்லது ரூ.10,000 இதில் எது அதிகமோ அது வழங்கப்படும்.
அதற்கு உரிய அகவிலைப்படி (DA/DR) சேர்த்து வழங்கப்படும்.
குடும்ப வாழ்வாதாரத் தொகை
ஓய்வு பெற்றவர் இறந்தால், தகுதியான குடும்ப உறுப்பினருக்கு வழங்கப்பட்ட இடைக்காலத் தொகையின் 60% குடும்ப வாழ்வாதாரத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
Opt-Out வாய்ப்புகள்
Stage-I (Immediate Opt-Out)
TAPS விதிகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பே CPS கணக்கிலுள்ள ஊழியர் மற்றும் அரசு பங்களிப்பு தொகையுடன் வட்டியையும் பெற்று திட்டத்திலிருந்து வெளியேறலாம். இந்த முடிவு இறுதியானது.
Stage-II (Post Notification Opt-Out)
TAPS விதிகள் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, TAPS-ல் தொடர்வதா அல்லது CPS இறுதி பலன்களைப் பெற்று வெளியேறுவதா என்பதை இறுதியாகத் தேர்வு செய்யலாம்.
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய காலக்கெடு
- அரசாணை வெளியான நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள்.
- அல்லது ஓய்வு / பணியிலேயே இறப்பு ஏற்பட்ட நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள்.
தொகை வழங்கும் முறை
- விண்ணப்பம் கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
- முதல் தொகை ஒரு வாரத்திற்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
- பின்னர் ஒவ்வொரு மாதமும் மாத இறுதி வேலை நாளில் வழங்கப்படும்.
இது இறுதி TAPS ஓய்வூதியம் அல்ல. TAPS முழு விதிகள் வெளியிடப்படும் வரை மட்டுமே இந்த இடைக்காலத் தொகை வழங்கப்படும். CPS பிடித்தம் மற்றும் அரசு பங்களிப்பு வழக்கம்போல தொடரும். பின்னர் TAPS விதிகளின்படி இறுதி பலன்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டதும், வழங்கப்பட்ட இடைக்காலத் தொகை சரிசெய்யப்படும்.