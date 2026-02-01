ஒரே அறிவிப்பால் சரிந்த பங்குச்சந்தை - வெறும் 15 நிமிடங்களில் சுமார் 4 லட்சம் கோடி இழப்பை சந்தித்த முதலீட்டாளர்கள்
இன்று பட்ஜெட்டில் வர்த்தக பத்திரங்கள் மீதான வரி உயர்த்தப்பட்ட வெறும் 15 நிமிடங்களிலேயே பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்கள் ரூ.4 லட்சம் கோடி இழப்பை சந்தித்துள்ளனர்.
Published : February 1, 2026 at 1:26 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் பங்குச்சந்தை சார்ந்த ஒற்றை அறிவிப்பால் கடும் சரிவை சந்தித்திருக்கின்றன.
2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்து அதன்மீது உரையாற்றி வருகிறார். இன்றைய பட்ஜெட்டில் நிதி சார்ந்த அறிவிப்புகளின்போது, நிதி சார்ந்த (Futures and options) வர்த்தகத்திற்கான பத்திரங்கள் வரி 0.02 சதவீதத்திலிருந்து 0.05 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.
இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து பங்குச்சந்தைகளில் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான புள்ளிகள் மடமடவென குறைந்து வருகிறது. அறிவிப்பு வெளியான உடனே, மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,500 புள்ளிகள் வரை குறைந்தது. அதேபோல், தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி சுமார் 500 புள்ளிகள் சரிந்து வர்த்தகமாகின்றன.
ஏற்கனவே உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மைகளால் பங்குச்சந்தைகள் கடந்த சில மாதங்களாகவே பெரும் சரிவை சந்தித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தற்போது பட்ஜெட் அறிவிப்பால் மேலும் கடும் சரிவை சந்திக்கவுள்ளது. பொதுவாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பங்குச்சந்தைகள் இயங்காது. ஆனால் இன்று பட்ஜெட் அறிவிப்பால், பங்குச்சந்தைகள் செயல்படும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி, இன்று பட்ஜெட்டில் வர்த்தக பத்திரங்கள் மீதான வரி சதவீதம் உயர்த்தப்பட்ட வெறும் 15 நிமிடங்களிலேயே பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் 4 லட்சம் கோடி இழப்பை சந்தித்துள்ளனர். தற்போது நிஃப்டி சுமார் 2,300 புள்ளிகள் சரிந்த நிலையில், சென்செக்ஸ் 600 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்துள்ளது.
நிதிக் கொள்கை, மூலதன செலவு, வரி மாற்றங்கள் மற்றும் நிதி பற்றாக்குறை போன்றவை பங்குச்சந்தைகளின்மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற அச்சம் முதலீட்டாளர்களிடையே எழுந்த படியினால் பட்ஜெட் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே, பாதுகாப்பு கருதி நிறைய முதலீட்டாளர்கள் தங்களது முதலீடுகளை வெளியேற்றினர். இதன் காரணமாக காலையில் இருந்தே தொடர்ந்து வந்த பங்குச்சந்தை புள்ளிகள் பட்ஜெட் அறிவிப்புக்கு பின், கணிசமாக குறைந்திருக்கின்றன.
இன்று பிற்பகல் 3.30 மணிவரை வர்த்தகம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அது வரையிலுமே ப்ங்குச்சந்தை நிலையற்றதாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேசமயம், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு தற்போது இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் முதலீடு செய்யும் முறை எளிமையாகவுள்ளது. Porfolio Investment Scheme என்ற திட்டத்தின்கீழ் இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் அவர்கள் வாங்கும் பங்குகளில் அளவு 5 சதவீதத்திலிருந்து 10 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதால், இந்தியாவில் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்.