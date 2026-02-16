ETV Bharat / business

ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி தமிழ்நாடு வீறுநடை - ஜெயரஞ்சன் பெருமிதம்

தமிழ்நாடு கண்டுள்ள பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்தான 260 பக்கங்கள் கொண்டதாக இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜெயரஞ்சன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
ஜெயரஞ்சன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஒரு ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வளர்ச்சியை நோக்கி தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று தமிழ்நாடு மாநிலத் திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் ஜெ. ஜெயரஞ்சன் கூறினார்.

'தமிழ்நாடு பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2025-26' (Tamil Nadu Economic Survey 2025-2026) இன்று வெளியிடப்பட்டது. இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு மாநிலத் திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெ. ஜெயரஞ்சன், சென்னை சேப்பாக்கம், எழிலகத்தில் உள்ள மாநில திட்டக் குழு அலுவலக கூட்ட அரங்கில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசினார். 2025-26 ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு பொருளாதார ஆய்வறிக்கை முதலமைச்சரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு கண்டுள்ள வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றங்கள் குறித்து இந்த ஆய்வறிக்கை விளக்குகிறது. மாநிலம் கண்டுள்ள பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்தான 260 பக்கங்கள் கொண்டதாக இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார்.

உயர்க்கல்வி மாணவர் சேர்க்கையில் தமிழ்நாடு முன்னிலையில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் முதியவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும், இளைஞர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை வலுவான கட்டமைப்புடன் உள்ளது. மின்னணு சாதனப் பொருட்கள் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு பிரமாண்ட வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது எனவும் ஜெயரஞ்சன் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டில் வேளாண் துறையின் பங்களிப்பு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. 25 விழுக்காடு மக்கள் தான் மாநிலத்தில் வேளாண் துறையில் உள்ளனர் என்று தெரிவித்த அவர், விவசாயம் ஒரு கடுமையான பணி அதிலிருந்து மக்களை விடுவிப்பது மகத்தான பணி. வேளாண் துறையில் இயந்திரங்களின் பங்களிப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் உணவு உற்பத்தி குறையவில்லை. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உற்பத்தித் துறை பெரும் பங்கு வகித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், வாகன உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தியால் அப்பொருட்களின் மதிப்புகள் கூட்டப்பட்டு, வெளிநாடுகளுக்கு பெருமளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது எனவும் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: உலக அளவில் மின்னணு பொருட்களின் உற்பத்தி மையமாக மாறுகிறது தமிழ்நாடு - அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா

உலகம் முழுவதும் தோல் அல்லாத காலணிக்கு ஒரு தேவை உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தோல் அல்லாத காலணி தொழிற்சாலைகளும், இவற்றின் உற்பத்தியும் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் எதிர்காலத்தில் பெண்களுக்கு பெருமளவு வேலைவாய்ப்பு உள்ளது.

தூத்துக்குடியில் மிகப் பெரிய கப்பல் கட்டும் களம் உருவாகவுள்ளது. இதன் மூலம் பல கிளை தொழில்கள் உருவாகி, ஏராளமானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒன்றிய அரசும் இதற்கான ஊக்கங்களை தந்துள்ளது என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் வேளாண் துறையில் உற்பத்தி இருந்தாலும் கூட தேக்கநிலை நிலவுகிறது. வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, கடல் நீர்மட்டம் உயர்வு உள்ளிட்ட காலநிலை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையிலான திட்டங்களுக்கு பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ஜெயரஞ்சன் செய்தியாளர்களிடம் எடுத்துரைத்தார்.

நகர்ப்புறங்களில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இதனை அதிகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், 'தோழி' விடுதி திட்டம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது எனவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

ஒரு ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி தமிழ்நாடு பயணித்துக் கொண்டிருப்பதாக கூறிய ஜெயரஞ்சன், தற்போது வரை 32 லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார வளர்ச்சியை மாநிலம் நெருங்கி உள்ளது என்றார்.

வளர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டு தமிழ்நாடு அரசு எங்கெல்லாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதையும் இந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளோம் என்றும் ஜெயரஞ்சன் கூறினார்.

TAGGED:

STATE PLANNING COMMISSION
JEYARANJAN
தமிழ்நாடு பொரூளாதார ஆய்வறிக்கை
ஜெயரஞ்சன்
TN ECONOMIC SURVEY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.