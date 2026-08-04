முதல்முறையாக ரயிலில் பறந்த வின்ஃபாஸ்ட் மின்சார கார்கள்; புதிய மைல்கல்லை எட்டிய தெற்கு ரயில்வே
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு ரூ.22.07 லட்சம் சரக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 8:39 PM IST
மதுரை: 100 வின்ஃபாஸ்ட் மின்சார கார்கள் முதல்முறையாக ரயில் சேவை மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் பயனாக மதுரை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு சரக்கு வருவாய் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தின் வணிக மேம்பாட்டுப் பிரிவு (Business Development Unit - BDU) மேற்கொண்ட முயற்சியின் மூலம், வாகன சரக்குப் போக்குவரத்தில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது தெற்கு ரயில்வே.
அதாவது, வியட்நாமை சேர்ந்த மின்சார வாகன உற்பத்தி நிறுவனமான வின்ஃபாஸ்ட் (VinFast) நிறுவனத்தின் தளவாட சேவை கூட்டாளியான CJ-DARCL லாஜிஸ்டிக்ஸ், நிறுவனத்தின் முதல் சரக்காக 100 மின்சார கார்களை 25 பெட்டிகள் கொண்ட NMG ரேக்கில் அனுப்பியுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக மார்ஷலிங் யார்டில் இருந்து வடக்கு ரயில்வேயின் ஹரியானா மாநிலம் வல்லப்கருக்கு இந்த கார்கள் வெற்றிகரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மதுரை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு ரூ.22.07 லட்சம் சரக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளது. மேலும், மதுரை கோட்டத்தின் சரக்குப் போக்குவரத்து வருவாயில் புதிய வாகன சரக்கு சேவை இணைந்துள்ளது.
வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் அருகே வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவனம் அதிநவீன மின்சார வாகன உற்பத்தி ஆலையை அண்மையில் நிறுவியுள்ளது. தற்போது மாதத்திற்கு சுமார் 1,800 முதல் 2,000 மின்சார வாகனங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வாகனங்களை கொண்டு செல்லும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ரயில் போக்குவரத்தையும், இந்த நிறுவனம் முக்கிய தளவாட சேவையாகத் தேர்வு செய்துள்ளது.
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ஆரம்ப கட்டமாக மாதந்தோறும் சுமார் 10 NMG ரேக்குகளில் வாகனங்களை தூத்துக்குடியில் இருந்து அனுப்பத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. உற்பத்தி அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப இந்த எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம் மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தின் சரக்கு வருவாயும் அதிகரிக்கும் என அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், புதிய தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நம்பகமான, சிக்கனமான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ரயில் சரக்குப் போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்குவதில் மதுரை ரயில்வே கோட்டம் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும், இந்த புதிய சேவை அதற்கு ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளதாகவும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.