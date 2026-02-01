ETV Bharat / business

தனிநபருக்கு பயனில்லை ஆனால்... மத்திய பட்ஜெட் குறித்து வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு கருத்து

பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள அறிவிப்புகளால் தனிநபருக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்றாலும், பொது வளர்ச்சியில் தனிநபரும் பயனடைவார்கள் என தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் பேட்டி
தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 6:20 PM IST

சென்னை: 2026-2027ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பொது பட்ஜெட்டை வளர்ச்சிக்கான பட்ஜெட்டாக பார்ப்பதாக தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பொது பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்தார். இதில் பல துறை சார்ந்த புதிய திட்ட அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.

ரூ.10 ஆயிரம் கோடியில் பயோ ஃபார்மா சக்தி திட்டம், மின்னணு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு, தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அரியவகை கனிமங்கள் உற்பத்திக்கென வழித்தட திட்டம், சென்னை - பெங்களூரு, சென்னை - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் பாதைகள் அமைக்க திட்டம், மும்பை, புனே, டெல்லி, வாரணாசி, சிலிகுரி ஆகிய 7 நகரங்களுக்கு அதிவேக ரயில்களை இயக்க திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன.

அவை தவிர, பெண் தொழில்முனைவோருக்கு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் வகையில் She mart சில்லறை வியாபார கடைகள் அமைக்கப்படும், தமிழகத்தில் ஆதிச்சநல்லூரில் கலாச்சாரம் மையம் உருவாக்கப்படும், பழவேற்காடு ஏரியில் சுற்றுலா ஊக்கவிக்கப்படும் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பட்ஜெட் குறித்து அரசியல் தலைவர்களும் அந்தந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது, “இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பொது பட்ஜெட்டை வளர்ச்சிக்கான பட்ஜெட்டாகத்தான் பார்க்கிறோம். அதேசமயம் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தவுடன் உடனடியாக எதுவும் மாறாது.

ஆனால் போகபோக, வலுவான பொருளாதாரம், தொழில் உற்பத்தி வளர்ச்சி, தரமான கல்வி, சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு போன்ற மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக, 2047 ஆண்டுக்குள் (Viksit bharat) வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் ஒரு பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் உள்ளது. இந்த முறை எப்படி வருவாய் உயர்த்துவது என்பதில் கவனமுடன் செயல்பட்டுள்ளனர். தனிநபருக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்றாலும், பொது வளர்ச்சியில் தனிநபரும் பயனடைவார்கள்.

வெளிநாட்டில் வாழ் இந்தியர் முதலீடு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாவட்டந்தோறும் மகளிர் விடுதி அமைக்கப்படவுள்ளது. சுற்றுலாத்துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 16வது நிதிக்குழு அறிக்கையை மத்திய அரசு ஏற்றுகொண்டுள்ளது. ஆனால் எவ்வளவு தருவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்” என்றனர்.

அதே சமயம், “ஊரக கிராமங்களில் மக்களுக்கான மருத்துவ மேம்பாடு குறித்த திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் பெரிதளவில் இடம்பெறவில்லை. மருத்துவத் துறைக்கான ஒதுக்கீடு குறைந்துள்ளது. தனியார் மருத்துவ காப்பீடு ப்ரீமியம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை குறைத்திருக்கலாம்” என்றனர்.

