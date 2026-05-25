ரூ.1 லட்சத்துக்கு விற்பனையான ஒற்றை ஆடு; கே.வி.குப்பம் ஆட்டுச்சந்தையில் சுவாரஸ்யம்

களைகட்டிய வேலூர் கே.வி.குப்பம் ஆட்டு சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 5:58 PM IST

வேலூர்: புகழ்பெற்ற கே.வி.குப்பம் ஆட்டுச்சந்தையில் ஒற்றை ஆடு ரூ. 1 லட்சத்துக்கு விற்பனையான சுவாரஸ்ய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும், சந்தையில் ரூ.2.5 கோடிக்கும் மேல் ஆடுகள் விற்பனையாகியுள்ளன.

வேலூர் மாவட்டம், கே.வி. குப்பம் சந்தைமேடு பகுதியில் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை அன்று ஆட்டுச்சந்தை நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், திங்கள்கிழமையான இன்று (மே 25)-ம் அங்கு ஆட்டுச்சந்தை நடைபெற்றது. வரும் வியாழன் அன்று முஸ்லீம் மக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான பக்ரீத் கொண்டாடப்பட இருப்பதால், இன்றைய ஆட்டுச்சந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்றது.

மேலும், வியாபாரிகளும், மக்களும் அதிகம் குவிந்ததால் சந்தையே விழாக்கோலம் பூண்டு காணப்பட்டது. அத்துடன், இன்று ஒரே நாளில் ரூ. 2 கோடியே 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக ஆட்டுச்சந்தையில் வர்த்தகம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. சுமார் 2 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆடுகள் விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட சூழலில், இத்தகைய விற்பனை சாதனையை சந்தைப் படைத்துள்ளது.

குறிப்பாக, இந்த சந்தையில் ஒரே ஒரு ஆடு மட்டும் ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விலையில் விற்பனையானது வியாபாரிகள் மற்றும் ஆடு வளர்ப்பு விவசாயிகளிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.

ரூ. 1 லட்சத்துக்கு விற்பனையான ஆடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று நடைபெற்ற ஆட்டுச்சந்தையில் உள்மாநில ஆடுகள் மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவில் இருந்தும் ஏராளமான ஆடுகள் கொண்டு வரப்பட்டு விற்பனைச் செய்யப்பட்டன. மேலும், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்துக் கொண்டு ஆடுகளை வாங்கிச் சென்றனர்.

அத்துடன், ஆடுகளை வாங்க மக்கள் அதிகம் குவிந்ததால் குடியாத்தம் – காட்பாடி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. சந்தையில் வளர்ப்பு ஆடுகள், பண்ணை ஆடுகள், மலை ஆடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரக ஆடுகள் விற்பனைக்காகக் கொண்டு வரப்பட்டன. சில ஆடுகள் தங்களை வளர்த்த உரிமையாளர்களுடன் பாசமாக பழகிய காட்சிகள் பொதுமக்களை நெகிழ்ச்சியடைய செய்தன.

அதிக அளவில் ஆடுகள் வரத்து இருந்ததுடன், எதிர்பார்த்ததை விட உயர்ந்த விலைக்கு ஆடுகள் விற்பனையானதால், ஆடு வளர்ப்போர் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மேலும், ஆடு விற்பனையில் ஈடுபட்ட இடைத்தரகர்களுக்கும் இந்த சந்தை நல்ல வருமானத்தை பெற்றுத்தந்ததாக கூறப்படுகிறது.

