சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையம் ரூ.41.62 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தல்
நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் ஆறு மாதங்களில் 4,024 ஹூண்டாய் கார்கள், 276 டொயோட்டா கார்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதன் மூலம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையம் ரூபாய் 7.04 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 6:14 PM IST
சென்னை: சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையம், கார்கள் மற்றும் ஆட்டோ மொபைல் துறையைச் சார்ந்த உதிரி பாகங்களை கையாண்டு ரூபாய் 41.62 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தியுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டத்தில் உள்ள சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையம், ஒரு சரக்கு முனையமாகவும், ஆட்டோ மொபைல் ஏற்றுமதி மையமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த முனையத்தில் இருந்து ரெனால்டு- நிசான், பிஎம்டபிஎள்யூ, மஹிந்திரா போன்ற முன்னணி கார் நிறுவனங்களின் கார்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையம், 2025- 2026ம் நிதியாண்டில் கார்கள் மற்றும் ஆட்டோ மொபைல் சார்ந்த உதிரிபாகங்கள் போன்ற சரக்குகளை கையாண்டு ரூபாய் 41.62 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தியுள்ளது.
ரூபாய் 1.88 கோடி வருவாய்
2025- 2026 நிதியாண்டில் டிசிஐ சப்ளை செயின் சொல்யூஷன்ஸ் (TCI Supply Chain Solutions) என்ற நிறுவனத்திற்காக சிங்கப்பெருமாள் கோவில் சரக்கு முனையத்தில் இருந்து பரூக் நகருக்கு (2,291 கிலோ மீட்டர் தொலைவில்) 255 வேகன்களைக் கொண்ட 8 ரேக்குகள் மூலம் 494 பாரத் பென்ஸ் லாரிகள் (Daimler Truck) சரக்கு ரயில்களில் வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டன. இதன் மூலம் ரூபாய் 1.88 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டது.
2026- 2027ம் நிதியாண்டில் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலக்கட்டத்தில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையத்தில் இருந்து சரக்கு ரயில்கள் மூலம் பரூக் நகருக்கு 384 பாரத் பென்ஸ் லாரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் ரூபாய் 1.51 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டது. குறிப்பாக, 2026- 2027 நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் டெய்ம்லர் லாரி போக்குவரத்து மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய், கடந்த நிதியாண்டில் ஈட்டப்பட்ட மொத்த வருவாயில் சுமார் 80.30%-ஐ கடந்துள்ளது.
கைகொடுத்த ஹூண்டாய், டொயோட்டா நிறுவனங்கள்
2025- 2026ம் நிதியாண்டில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையத்தில் இருந்து 24,708 ஹூண்டாய் கார்கள், 202 டொயோட்டா கார்கள், 5,083 ரயில் வேகன்கள் மூலம் சரக்கு ரயில்களில் அனுப்பப்பட்டன. இதன் மூலம் ரூபாய் 39.74 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டது.
2026 - 2027ம் நிதியாண்டில் முதல் ஆறு மாதங்களில் 4,024 ஹூண்டாய் கார்கள் மற்றும் 276 டொயோட்டா கார்கள், 872 வேகன்களைக் கொண்ட சரக்கு ரயில்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்டன. இதன் மூலம் ரூபாய் 7.04 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டது.
ஒட்டுமொத்தமாக, 2025- 2026ம் நிதியாண்டில் முன்னணி நிறுவனங்களின் கார்கள் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் துறையைச் சார்ந்த உதிரி பாகங்கள் சரக்கு ரயில்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்டதில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையம் ரூபாய் 41.62 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தியுள்ளது.
முன்னணி கார் நிறுவனங்களின் உற்பத்தி ஆலைகள், சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலைய சரக்கு முனையத்திற்கு அப்பால் அமைந்துள்ளதால் இந்த வருவாய் வரும் ஆண்டுகளில் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.