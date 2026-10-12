யுபிஐ பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் விதிப்பதா? போராட்டத்தில் இறங்கிய வணிகர்கள்
"புதிய வரியினை வணிகர்களுக்கு மட்டும் மத்திய அரசு விதித்தாலும், இதனால் வாடிக்கையாளர்களும் மறைமுகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள்"
Published : October 12, 2026 at 3:44 PM IST
கரூர்: யுபிஐ பணப்பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் விதிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கரூரில் வணிகர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
GPay, Phonepay உள்ளிட்ட யுபிஐ செயலிகள் மூலமாக பணம் பெறுவதற்கும், பணம் கொடுப்பதற்கும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் இருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த மாதம் மத்திய அரசு ஓர் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன்படி, யுபிஐ பணப்பரிவர்த்தனை மூலமாக ரூ.2000-க்கும் மேல் கட்டணம் பெறும் வணிகர்களிடம் இருந்து, குறிப்பிட்ட அளவு வரிப்பிடித்தம் செய்யப்படும் என அறிவிப்பு வெளியானது.
இந்நிலையில், இந்த அறிவிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் வணிகர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழகத்திலும் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், கரூர் மாவட்ட வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் கழகம் சார்பிலும், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பிலும் இன்று கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் வணிகர்கள் அமைதிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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மத்திய அரசின் மேற்குறிப்பிட்ட அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தும் கோரிக்கை அட்டைகளை அணிந்தபடி வணிகர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
கரூர் கடை வீதியில் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் கரூர் மாவட்ட தலைவர் கே.எஸ்.வெங்கட்ராமன் தலைமை வகித்தார். இந்தப் போராட்டத்திற்கு கரூர் மாவட்ட செயலாளர் பால்ராஜ், மாவட்ட பொருளாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்து கே.எஸ். வெங்கட்ராமன் கூறுகையில், "இந்தியா முழுவதும் யுபிஐ பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு வணிகர்களிடம் இருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் வாடிக்கையாளர்களின் நலன் பாதிக்கப்படும். இதனை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்.
டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையை ஊக்குவித்து தற்போது புதிய வரியினை வணிகர்களுக்கு மட்டும் அரசு விதிப்பது நியாயமற்றது. வணிகர்களுக்கு மட்டும் இந்த வரியை விதித்தாலும், இதன் மூலம் மறைமுகமாக வாடிக்கையாளர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஆகவே, இந்த அறிவிப்பை திரும்பப் பெறக் கோரி வணிகர் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா உத்தரவின் பேரில் இன்று மாநிலம் தழுவிய ஒரு நாள் அடையாள அமைதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.
கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 25 இடங்களில் பல்வேறு வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள் அமைதிப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். இந்த அறிவிப்பை மத்திய அரசு திரும்பப் பெறாவிட்டால் வணிகர்கள் சார்பில் காலவரையற்ற போராட்டம் நடைபெறும்" என்றார்.