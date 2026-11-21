தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அதிக நன்கொடை: அதானியை முந்தி முதலிடத்தில் ஷிவ் நாடார்
ஹெச்.சி.எல். குழுமத்தின் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார் 2026 நிதியாண்டில் ரூ.2,593 கோடி நன்கொடையாக வழங்கி முதலிடத்தில் உள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 5:15 PM IST
புதுடெல்லி: நடப்பு நிதியாண்டில் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அதிக நன்கொடை வழங்கியவர்கள் பட்டியலில் ஹெச்சிஎல் குழுமத்தின் தலைவரும், தமிழருமான ஷிவ் நாடார் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
எடெல்கிவ் ஹுருன் இந்தியா தொண்டு நிறுவனம், இந்தியாவில் தொண்டுப் பணிகளுக்கு அதிக அளவில் பங்களித்த 219 நபர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டது.
இந்த பட்டியலில் உள்ள முதல் 10 நபர்கள் மொத்த நன்கொடைகளில் 57 சதவீதத்தை வழங்கியுள்ளனர். மேலும், பட்டியலில் உள்ள 19 நபர்கள் 100 கோடி ரூபாய் அல்லது அதற்கு அதிகமாகவும், 32 பேர் 50 கோடி ரூபாய் அல்லது அதற்கு அதிகமாகவும், 80 பேர் 20 கோடி ரூபாய் அல்லது அதற்கு அதிகமாகவும் நன்கொடை அளித்துள்ளனர்.
முதலிடம் பிடித்த ஷிவ் நாடார்
இந்த பட்டியலின்படி, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கொடையாளர்கள் 2026 நிதியாண்டியில் 11,554 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக அளித்துள்ளனர். இது, முந்தைய ஆண்டு வழங்கப்பட்ட 10,380 கோடி ரூபாயை விட 11 சதவீதம் அதிகமாகும்.
இந்த பட்டியலில் ஹெச்.சி.எல். குழுமத்தின் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து 5-வது ஆண்டாக முன்னிலையில் உள்ளனர்.
இவர்கள் 2026-ஆம் நிதியாண்டில் 2,593 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளனர். அதாவது, 2026 மார்ச் 31ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிதியாண்டில், ஷிவ் நாடார் கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்திற்காக ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 7.1 கோடி ரூபாயை செலவழித்து நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஹெச்.சி.எல். நிறுவனர் கடந்த 2025 நிதியாண்டில் 2,708 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, ஷிவ் நாடாரின் நன்கொடைகளில் சுமார் 93 சதவீதம் அவரது தனிப்பட்ட செல்வத்திலிருந்து அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அதானி குழுமத் தலைவர் கெளதம் அதானி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், தொண்டுப் பணிகளுக்காக 877 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளனர்.
இரண்டாம் இடம் பிடித்த அதானி குழுமம்
இதன் மூலம், அதானி குடும்பத்தின் நன்கொடைகள் 127 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன. மேலும், நன்கொடைகள் 42 சதவீதம் அதிகரித்து 632 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்ததன் மூலம், பஜாஜ் குடும்பம் மூன்றாவது இடத்தைத் தொடர்ந்து தக்கவைத்துள்ளது என்பது இந்த பட்டியலின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
அடுத்ததாக, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானியின் தொண்டு பணிகள் 620 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டை விட ஒரு சதவீதம் குறைவாக உள்ளது. மேலும், சைரஸ் எஸ் பூனாவாலா மற்றும் ஆதார் பூனாவாலா ஆகியோர் தங்களின் அறப்பணிகளுக்கான பங்களிப்பை கிட்டத்தட்ட 94 சதவீதம் அதிகரித்து 336 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளனர்.
சுதிர் மேத்தா மற்றும் சமீர் மேத்தா ஆகியோரும் தங்களின் நன்கொடைகளை 77 சதவீதம் அதிகரித்து 334 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளனர். தொடர்ந்து, நந்தன் நிலேகனி, ரோகினி நிலேகனி, எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன், கே.தினேஷ், குமாரி ஷிபுலால் மற்றும் என்.ஆர்.நாராயண மூர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய இன்ஃபோசிஸ் குடும்பம் 920 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக அளித்துள்ளது.
இந்த பட்டியலின் படி கல்விக்கான நன்கொடைகள் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளன. இது மொத்த நன்கொடைகளில் 36 சதவீதமான 4,188 கோடி ரூபாயாகும். சுகாதாரத் துறைக்கான நன்கொடைகள் 82 சதவீதம் அதிகரித்து 1,768 கோடிய ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
அதேபோல், கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்துறையானது 1,377 கோடி ரூபாய் மானியங்களுடன் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதில், 1,220 கோடி ரூபாய் ஷிவ் நாடார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடமிருந்து பெறப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.