பெட்ரோல்-டீசல் விலை குறையுமா? எண்ணெய் உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடிவு!
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சவுதி அரேபியா, ரஷ்யா, ஈராக், குவைத், கஜகஸ்தான், அல்ஜீரியா மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்றன
Published : July 6, 2026 at 3:33 PM IST
நியூயார்க்: அடுத்தடுத்த மாதங்களில் கச்சா எண்ணெய்யை கூடுதலாக உற்பத்தி செய்ய பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (OPEC) முடிவு செய்துள்ளது.
உலக நாடுகளில் ஏற்படும் கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றம், OPEC நாடுகளின் தரவுகள் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளது. சவுதி அரேபியா, ஈரான், ஈராக், குவைத், வெனிசுலா போன்ற நாடுகள் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
இந்நிலையில், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் ஈரான் மீது போர் தொடுத்த நிலையில், ஹார்முஸ் நீரிணை ஈரானால் முடக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், எண்ணெய் வளம் மிக்க சவுதி அரேபியா, குவைத் போன்ற மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது.
இவற்றின் விளைவாக, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. இதனுடன் இயற்கை எரிவாயு தட்டுப்பாடும் தலை தூக்கியது. உலக நாடுகள் இணைந்து, ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்க வேண்டும் என ஈரானிடம் வலியுறுத்தின. தங்களுக்கு அமெரிக்கா ஏற்படுத்திய இழப்புகளை முன்னிறுத்தி, ஈரான் ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்க மறுத்தது.
இந்த சூழலில், அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது. எனவே, இனி வரும் காலங்களில் எண்ணெய் விலையை சீராக வைத்திருக்க OPEC குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் 7 நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன. அதன்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் நாள் ஒன்றுக்கு 1.88 லட்சம் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 5) எடுக்கப்பட்ட முடிவில் சவுதி அரேபியா, ரஷ்யா, ஈராக், குவைத், கஜகஸ்தான், அல்ஜீரியா மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்கின்றன.
இது தொடர்பாக OPEC வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில், “எழு நாடுகள் சந்தை நிலவரங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து மதிப்பிடும். மேலும், சந்தை நிலைத்தன்மையை சீராக வைத்திருக்க எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும். அவற்றை 7 நாடுகளும் தொடர்ந்து கண்காணித்து, உற்பத்தியில் உள்ள ஏற்ற இறக்கங்களை சரி செய்ய திட்டங்களை உருவாக்கும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் கச்சா எண்ணெய் வெகுவாக உயர்ந்து நுகர்வோருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வந்தது. அத்யாவசிய பொருள்களின் விலையும் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு அதிகரித்தது. இந்நிலையில், அதிக கச்சா எண்ணெய்யை உற்பத்தி செய்ய OPEC குழு எடுத்திருக்கும் முடிவு, பெட்ரோல் - டீசல் விலையை குறைக்க வழிவகுக்கும்.
தற்போதைய நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு சுமார் 71 டாலராக வர்த்தகமாகி வருகிறது. முறையே, 3 மணியளவில் இந்திய பொருள் வணிக சந்தையில் (MCX) கச்சா எண்ணெய் விலை ரூ. 6,529-ஆக இருக்கிறது.