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வேலைநிறுத்தம் எதிரொலி- ஏடிஎம் கட்டணம் 3 நாட்களுக்கு ரத்து- ஸ்டேட் வங்கி அறிவிப்பு

வேலைநிறுத்தம் காரணமாக வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, செப்டம்பர் 27 அன்று எஸ்பிஐ உட்பட அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளின் கிளைகளும் வழக்கம் போல இயங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:23 PM IST

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புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் செப்டம்பர் 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய மூன்று நாட்களும் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணங்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் என்று பாரத ஸ்டேட் வங்கி (எஸ்பிஐ) தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பான அறிவிப்பை, பாரத ஸ்டேட் வங்கி, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள், செப்டம்பர் 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு வேலைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ளனர். இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அந்த மூன்று நாட்களுக்கு ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை கட்டணம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மேலும், அந்த வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று நாட்களிலும் அனைத்து டிஜிட்டல் சேவைகளும் தடையின்றி தொடரும். அதன்படி, வேலைநிறுத்த நாட்களில் ஏடிஎம், YONO செயலி, இன்டர்நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங், வாட்ஸ் ஆப் பேங்கிங் ஆகியவை எவ்வித தடையுமின்றி 24 மணி நேரமும் செயல்படும்.

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வாட்ஸ் ஆப்பில் வங்கி சேவை - எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட செல்போன் எண்ணில் இருந்து 90226 90226 என்ற எண்ணிற்கு 'Hi' என்று அனுப்பி, வாட்ஸ்ஆப் பேங்கிங் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.

மேலும், நாடு முழுவதும் உள்ள 79,000 எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர் சேவை மையங்கள் வழக்கம் போல இயங்கும். இங்கு கணக்குத் தொடங்குவது, பணம் டெபாசிட் செய்வது, பணம் எடுப்பது, மற்றும் NEFT/IMPS பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது அவசரத் தேவைகளுக்கு 1800 1234 மற்றும் 1800 2100 ஆகிய கட்டணமில்லா எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 27) வங்கிகள் இயங்கும்

வங்கி ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, செப்டம்பர் 27 அன்று எஸ்பிஐ உட்பட அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளின் கிளைகளும் வழக்கம்போல இயங்கும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் அவசர வங்கிப் பணிகளை அன்றைய தினமே முடித்துக் கொள்ளலாம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

BANK STRIKE
SBI ATM CHARGES
SBI SERVICES BANK STRIKE
SBI YONO
SBI WAIVES ATM CHARGES

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