எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி! டார்க் வெப்பில் கசிந்த 3.75 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் விவரங்கள்
டார்க் வெப்பில் கசிந்த ஆவணங்களில் சில, முக்கியமான தனிப்பட்ட தகவல்களை கொண்டிருந்தன. இருப்பினும், வங்கியின் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படாது என்று எஸ்பிஐ வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 7:15 PM IST
மும்பை: 3.75 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்கள் 'டார்க் வெப்' எனப்படும் மறைக்கப்பட்ட ரகசிய இணைய தளத்தில் கசிந்துள்ளதாக பாரத ஸ்டேட் வங்கி (எஸ்பிஐ) தெரிவித்திருப்பது வாடிக்கையாளர்களை அதிர்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது.
நாட்டின் மிகப் பெரிய பொதுத் துறை வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கி, இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "கடந்த அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி, 3.75 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் விவரங்கள் 'டார்க் வெப்' தளத்தில் கசிந்துள்ளன. இது குறித்து பாதுகாப்பு சைபர் முகமை அமைப்பும் (டிசிஏ) , மத்திய அரசின் இந்திய கணினி அவசரநிலை நடவடிக்கை குழுவும் (CERT-In) பாரத ஸ்டேட் வங்கிக்கு தெரிவித்தன.
தகவல் கசிவு பற்றிய எச்சரிக்கைகள் வந்தவுடன், சைபர் விபத்து தடுப்பு நெறிமுறைகளை உடனடியாக செயல்படுத்தி, மேலும் தகவல்கள் கசிவதை எஸ்பிஐ வங்கி தடுத்துள்ளது.
https://t.co/J7aDscxFHZ— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 21, 2026
|இதையும் படிங்க.. எப்ஸ்டீனுடன் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி - மீண்டும் சர்ச்சையை தொடங்கி வைத்த புகைப்படங்கள்
எஸ்பிஐ வங்கியின் முதல் கட்ட ஆய்வில், சுமார் 3.75 லட்சம் ஆவணங்கள், டார்க் வெப் தளத்தில் கசிந்துள்ளன. அவற்றில், 3,897 வாடிக்கையாளர்களின் பெயர்கள், பிறந்த தேதி, பாலினம் மற்றும் வீட்டு முகவரி, செல்போன் எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, கிளை விவரங்கள் என மிகவும் முக்கியமான தனிநபர் அடையாள தகவல்கள் திருடப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகள் எங்கிருந்து வெளிப்பட்டன? என்பதை கண்டறியவும், மேலும் இதனால் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வங்கிக்கும் ஏற்படக் கூடிய அபாயங்களை மதிப்பிடவும் விரிவான விசாரணை தேவைப்படுகிறது. மேலும், இந்த தரவு கசிவு குறித்து முழுமையாக ஆராய ஒரு சைபர் பாதுகாப்பு நிறுவனமும் விசாரணையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த தரவுக் கசிவால், வங்கியின் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கோ, நிதிச் செயல்பாடுகளுக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை. வங்கியின் அனைத்து சேவைகளும் வழக்கம் போல் தடையின்றி நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த தகவல் கசிவு குறித்து விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி நிகழாமல் தடுக்க தேவையான உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. தனியார் பள்ளிகளில் 25% இடஒதுக்கீடு- ஆர்டிஇ சட்டத்தை அமல்படுத்த தெலங்கானா அரசு நடவடிக்கை
இந்தியாவில், வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்கள் கசிவது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த ஜூலை மாதம் பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கியின் சுமார் 1 டெராபைட் தரவுகள் டார்க் வெப் தளத்தில் கசிந்தன. அதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு, ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்தின் ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் மென்பொருளில் வைரஸ் செலுத்தியதன் மூலம், எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ உள்ளிட்ட வங்கிகளின் 32 லட்சம் டெபிட் கார்டுகளின் தகவல்கள் கசிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.