தஞ்சை பெரிய கோயில் படத்துடன் ரூ.1000 நோட்டு வெளியீடா? மத்திய அரசு விளக்கம்
1000 ரூபாய் நோட்டுகள் ரிசர்வ் வங்கியின் மூலம் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டதாகவும், அடுத்த மாதம் 15ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளதாக சிலர் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டனர்.
Published : October 28, 2026 at 1:33 PM IST
புதுடெல்லி: தஞ்சை பெரிய கோயில் படத்துடன் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிரப்படும் ரூ. 1000 நோட்டு போலியானது என மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் சரிபார்ப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
சமீப நாட்களாக சமூக வலைத்தளத்தில் ரூ. 1000 நோட்டை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வரவுள்ளதாக தகவல்கள் பரவின. குறிப்பாக மஞ்சள் நிறத்தில் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சை பெரிய கோயில் இடம் பெற்றது போன்ற 1000 ரூபாய் நோட்டு புகைப்படம் பகிரப்பட்டு வந்தது.
ரிசர்வ் வங்கியின் மூலம் புதிதாக இந்த நோட்டு வடிவமைக்கப்பட்டதாகவும், அடுத்த மாதம் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளதாகவும் சிலர் பதிவிட்டனர். இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளத்தில் விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், இதற்கு மத்திய அரசு தரப்பில் இருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, இது தொடர்பாக மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் சரிபார்ப்பு பிரிவு வெளியிட்ட பதிவில், ரூ. 1000 நோட்டு தொடர்பாக வரும் தகவல் போலியானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 FAKE ₹1,000 NOTE ALERT! Several social media posts claim that a new ₹1,000 note has been issued. #PIBFactCheck ❌ This claim is fake. ✅ The @RBI has made no announcement regarding the issuance of a new ₹1,000 note. 🔸 Verify information through official sources and do not share unverified claims. 💡 Come across suspicious content related to the Central Government? Report it to @PIBFactCheck. 📲 +91 8799711259 📩 factcheck@pib.gov.in— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 27, 2026
அதில், “சமூக வலைத்தளத்தில் பல புதிய ரூ. 1000 நோட்டு வெளியிடப்பட்டதாக பதிவிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அது போலியானது. இது தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. இது போன்று சரிபார்க்கப்படாத தகவல்களை பகிர வேண்டும். முறையான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை
இந்தியாவில் கருப்புப்பணத்தை ஒழிப்பதாகக் கூறி, கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை மத்திய அரசு மேற்கொண்டது. அதன்படி, அப்போது புழக்கத்தில் இருந்த 500 மற்றும் 1,000 ரூபாய் நோட்டுகள் முழுவதுமாக திரும்பி பெறப்பட்டன.
அதனைத் தொடர்ந்து, புதிதாக 500 மற்றும் 2,000 ரூபாய் நோட்டுகள் வெளியிடப்பட்டன. இதில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மே 19ஆம் தேதி 2,000 ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பி பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது 3.56 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 2,000 ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு மே வரை அதில் 98.47 சதவீதம் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது.
மீதமுள்ள நோட்டுகள் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், ஏற்கனவே புழக்கத்தில் உள்ள நோட்டுகள் செல்லுப்படியாகும் என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், இந்தியாவில் தற்போது 10, 20, 50, 100, 200 மற்றும் 500 ஆகிய நோட்டுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.