மத்திய பட்ஜெட் 2026: MSME வளர்ச்சிக்கு ரூ.10,000 கோடி ஒதுக்கீடு!
செமி கண்டக்டர் துறையை ஊக்குவிக்கும் விதமாக மத்திய பட்ஜெட்டில் ரூ.40,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 2:29 PM IST
புதுடெல்லி: சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு ரூ.10,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (பிப்.1) காலை 11 மணி முதல் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இது சுதந்திர இந்தியாவின் 88-வது பட்ஜெட் மற்றும் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு 9-வது பட்ஜெட் ஆகும்.
மேலும், இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவுள்ள சூழலில், பட்ஜெட்டில் அந்த மாநிலங்களுக்கு சிறப்புக் கவனம் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
மேலும், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறைக்கு ரூ.70,296 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக 6 முக்கிய அம்ச திட்டங்களையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.
சிறு - குறு - நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான (MSME) அறிவிப்பு
- சிறு மற்றும் நடுத்தர (SME) நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்காக ரூ.10 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், புதிய மெகா ஜவுளி பூங்காக்கள் அமைப்பு, உலகளவில் ஜவுளித் துறையில் தன்னிறைவு பெறுவதற்கான புதிய திட்டங்களும் அடங்கும்.
- தற்சார்பு இந்தியா நிதியில் கூடுதலாக ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்
- கொள்கலன் உற்பத்திக்காக ரூ.10,000 கோடி முதலீடு செய்யப்படும்.
- எலெக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் (செமி கண்டக்டர் துறை) ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். அதே போல, பயோ ஃபார்மா எனப்படும் உயிரி மருத்துவ திட்டத்தை ஊக்குவிக்க ரூ.10 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- பொதுக் கட்டமைப்புகளுக்கான மூலதனமாக ரூ.12.2 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- குறு நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க ரூ.2000 கோடி நிதியில் திட்டம், கன்டெய்னர்கள் (Containers) உற்பத்திக்காக ரூ.10 ஆயிரம் கோடியில் 5 ஆண்டுத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- முக்கிய நகரங்களில் தலா ரூ.5000 கோடி முதலீட்டில், நகர்ப்புற பொருளாதார மண்டலம் அமைக்கப்படும்
- நகராட்சி பணப் பத்திரம் வெளியிட்டு நிதி திரட்ட ரூ.100 கோடியில் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மேலும், 2வது மற்றும் 3வது நிலை நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான பணப்புழக்க ஆதரவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
- காதி, கைத்தறி, கைவினைப் பொருட்களை வலுப்படுத்த 'மகாத்மா காந்தி கிராம் ஸ்வராஜ்' என்ற புதிய திட்டம் தொடங்கப்படும்.
- மாநிலங்களுடன் இணைந்து சிறப்பு ரசாயன (கெமிக்கல்) பூங்கா அமைக்கப்படும்.
இது மட்டுமின்றி, மாநிலங்களுடன் இணைந்து 3 பிரத்தியேக ரசாயனப் பூங்காக்கள், செமி கண்டக்டர் துறை உற்பத்திக்கு 2.0 திட்டம், அரிய வகை கனிமங்களை உற்பத்தி செய்ய வழித்தடம் திட்டம், பாரம்பரிய தொழில்களை ஊக்குவிக்க 200 பிரத்தியேக பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் என நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.