ரிசர்வ் வங்கி நாணயக் கொள்கைக் குழு கூட்டம்: ரெப்போ விகிதம் குறையுமா?

ஜூலை முதல் செப்டம்பர் மாத இடைவெளியில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 8.2% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

ரிசர்வ் வங்கி கட்டடம் முகப்புப் படம்.
ரிசர்வ் வங்கி கட்டடம் முகப்புப் படம்.
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 10:53 AM IST

மும்பை: இந்தியாவின் வட்டி விகிதங்களை தீர்மானிக்கும் ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழு கூட்டம் (MPC) இன்று தொடங்கியது.

மும்பையில் மூன்று நாள்கள் நடைபெறும் நாணயக் கொள்கைக் குழு கூட்டத்தின் முடிவில், வட்டி விகிதத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுமா என்பது குறித்து அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) 8.2% எனும் வலுவான நிலையிலும், பணவீக்கம் வெறும் 0.25% ஆகக் குறைந்துள்ள நேரத்திலும் இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

டிசம்பர் 3 முதல் 5 வரை நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்திற்கு ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமை தாங்குகிறார். தொடர்ந்து, கூட்டத்தின் இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு, இறுதிக் கொள்கை முடிவை அவர் அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பர் மாத இடைவெளியில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 8.2% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது ரிசர்வ வங்கியின் கடந்த நாணயக் கொள்கைக் கூட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட அதிக வளர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.

எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், கடந்த ஆண்டு இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ரூ.100 எனும் மதிப்புடன் இருந்தது என்று எடுத்துக்கொண்டால், அது தற்போது ரூ.108.2 மதிப்பாக உயர்ந்துள்ளது என்பதை இந்த வளர்ச்சி காட்டுகிறது. இந்திய வணிகம் சிறப்பாக இருப்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.

மறுபுறம், அக்டோபர் 2025-இல் நாட்டின் பணவீக்கம் 0.25% என்றளவில் கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது, மிகக் குறைவானதாக கருதப்படுகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக சந்தையில் தக்காளியின் விலை சராசரி அளவிலேயே விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதை வைத்து நாம் இதை புரிந்துகொள்ள முடியும்.

பொதுவாக பணவீக்கம் குறையும் நேரத்தில், நாட்டில் வட்டி விகிதங்களும் குறைக்கப்படும். எனினும், இம்முறை ரெப்போ விகிதத்தை குறைக்காமல், 5.5% என்ற அளவிலே ரிசர்வ் வங்கி வைத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கி தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, வேகமாக செல்லும் ஒரு காருக்கும் இனியும் கூடுதல் சக்தியை அளிப்பது நியாயமற்றதாக ரிசர்வ் வங்கி கருதலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: நாடாளுமன்றத்தில் கலக்கம்: தகவல்களை திருடுமா சஞ்சார் சாதி செயலி? அரசு கொடுத்த விளக்கம் என்ன?

மேற்கூறியவை நாணயக் கொள்கைக் குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு, டிசம்பர் 5 அன்று கூட்டத்தின் முடிவில் வட்டி விகித மாற்றங்கள் தொடர்பான அறிவிப்பை ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

