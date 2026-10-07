இனி கூடுதல் வட்டி கொடுக்கணும்! 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரெப்போ விகிதத்தை உயர்த்திய ரிசர்வ் வங்கி
2023ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரிக்கு பிறகு தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதம் உயர்ந்திருக்கிறது. இதனால் வீடு, வாகனம் உள்ளிட்ட கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 10:50 AM IST
மும்பை: ரெப்போ என அழைக்கப்படும் வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி வீதம் 5.5% உயர்த்தப்படுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்திருக்கிறது.
வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்குகிற குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் ரெப்போ வட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிகரிக்கும் பொருளாதார பணவீக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த வட்டி விகிதத்தை 5.5% உயர்த்தி இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்திருக்கிறது. மும்பையில் நடைபெற்ற கடன் கொள்கை ஆலோசனை கூட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறது.
Monetary Policy Statement by Shri Sanjay Malhotra, Governor, RBI - October 7, 2026 https://t.co/ppHzJigh1K— ReserveBankOfIndia (@RBI) October 7, 2026
இதனால் 2023ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரிக்கு பிறகு, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் வீடு, வாகனம் உள்ளிட்ட கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி ரிசர்வ் வங்கியின் நாணையக் கொள்கைக் குழு நிதிக் கொள்கை மறு ஆய்வு மேற்கொண்டது. அப்போது ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்றும், ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.25 சதவீதமாக தொடரும் என்றும் அறிவித்திருந்தது.
எனினும் நிதி மற்றும் பண வீக்கத்தால் நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக அப்போதே ரிசர்வ் வங்கி குறிப்பிட்டிருந்தது. அதுமட்டுமல்லாமல், வரும் மாதங்களில் பருவமழை மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக பணவீக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் தனது கணிப்புகளை தெரிவித்திருந்தது.
|இதையும் படிங்க: பெண்களுக்கு ரூ.5 கோடி வரை கடன் உதவி; வெளியானது வெற்றி மகளிர் திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கள்
குறிப்பாக, மேற்காசிய போரால் கச்சா எண்ணெய் விநியோக பாதிப்புகள் காரணமாக, நடப்பு நிதியாண்டுக்கான நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி முந்தைய கணிப்பான 6.9 சதவீதத்தில் இருந்து 6.6 சதவீதமாக குறைத்து ரிசர்வ் வங்கி மதிப்பிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், மேற்கூறப்பட்ட பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ரிசர்வ் வங்கி 0.25% அதிகரித்து 5.5 விழுக்காடாக உயர்த்தியுள்ளது.