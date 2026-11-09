நாம் வைத்திருக்கும் காசோலை புத்தகங்கள் டிசம்பர் 31-ல் காலாவதியாகிவிடுமா? உண்மை இதுதான்!
ஜனவரி 1 முதல் மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் ஆல்ஃபா-நியூமெரிக் குறியீடுகள் கொண்ட புதிய காசோலை புத்தகங்கள் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன தகவல் பரவியது.
Published : November 9, 2026 at 4:13 PM IST
புதுடெல்லி: 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் புதிய காசோலை நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட இருப்பதாக சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியான தகவல் போலியானது என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
சமீபத்தில் சமூக வலைத்தளத்தில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் காசோலை ஊடுகதிர்படம் மூலம் தீர்வு முறை (Cheque Truncation System (CTS) ரத்து செய்யப்பட்டு, பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய காசோலை நடைமுறையை ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்துவதாகவும், அது வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாக செய்தி பரவியது.
இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த வங்கி வாடிக்கையாளர்கள், ஜனவரி 1 ஆம் தேதிக்கு பின்னர் பழைய காசோலைகள் செயலிழக்கும் என்று நினைத்தனர். மேலும், புதிய காசோலையை பெற என்ன நடைமுறை என்பதையும் தேட தொடங்கிவிட்டனர்.
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a message is circulating on social media claiming that the standard Cheque Truncation System (CTS) cheque books currently in use will change from December 31, 2026 and the new cheque books featuring updated security standards will come into effect from January 1, 2027. It is clarified that at present Reserve Bank of India is not introducing any such measures with regard to the CTS cheque books. As such, the message is factually incorrect and misleading. Members of public are requested to rely only on the information published by RBI from time to time in such matters.— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 7, 2026
இந்நிலையில், இந்த தகவலை ரிசர்வ் வங்கி மறுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக கடந்த சனிக்கிழமை அன்று சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட ரிசர்வ் வங்கி, “தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள காசோலை ஊடுகதிர்படம் மூலம் தீர்வு முறையில் (CTS) உள்ள காசோலை புத்தகங்களில் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி முதல் மாற்றம் வருவதாக சமூக வலைத்தளத்தில் பரவும் தகவல் குறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்தது.
மேலும், அதில் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய காசோலை புத்தகங்கள் 2027 ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தகவல் போலியானது மற்றும் தவறான வழிகாட்டுதலாக உள்ளது. தற்போது இது போன்ற எந்த மாற்றத்தையும் ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திக்கொள்கிறோம்.
பொதுமக்கள் இதுபோன்ற விவரங்களில் ரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டும் சார்ந்து இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என தெரிவித்துள்ளது.
காசோலை ஊடுகதிர்படம் மூலம் தீர்வு முறை என்றால் என்ன?
காசோலையைக் காகிதமாக இல்லாமல் டிஜிட்டல் வடிவில் ஸ்கேன் செய்து வங்கிகளுக்கு இடையேயான பணப் பரிவர்த்தனைக்குப் பயன்படுத்தும் முறையே காசோலை ஊடுகதிர்படம் மூலம் தீர்வு முறை ஆகும்.
இதன் மூலம் காகித முறையில் வங்கியில் செலுத்தப்படும் காசோலை ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, உரிய விவரங்களுடன் டிஜிட்டல் வடிவில் மாற்றப்படும். பணத்தை விடுவிப்பதற்கான விவரங்களை சரிபார்க்க நேரடியாக காசோலையை அனுப்புவதற்குப் பதில் இந்த டிஜிட்டல் வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதே போன்று சமீபத்தில், தஞ்சை பெரிய கோயில் படத்துடன் உடைய ரூ. 1000 நோட்டை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வரவுள்ளதாக சமூக வலைத்தளத்தில் தகவல் பரவியது.
அதனை மறுத்த ரிசர்வ் வங்கி, அது போன்ற எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை எனவும், இது போன்று சரிபார்க்கப்படாத தகவல்களைப் பகிர வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.