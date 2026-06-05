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ரெப்போ வட்டி வீதத்தில் மாற்றம் இல்லை - ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு

மேற்கு ஆசியாவில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் போர், எரிசக்தி விநியோகத்தைப் பாதித்து, உலகம் முழுவதும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வுக்கு வழி வகுத்தது.

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா
ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா (Screengrab/YT RBI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 3:35 PM IST

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மும்பை: ரெப்போ என அழைக்கப்படும் வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி வீதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழு, இன்று (ஜூன் 5, 2026) வெளியிட்ட நிதிக் கொள்கை மறுஆய்வில், வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாக தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், நாட்டின் பொருளாதார நிலைப்பாட்டை நடுநிலையாக தொடரவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு ஆசியாவில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் போர், எரிசக்தி விநியோகத்தைப் பாதித்து, உலகம் முழுவதும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வுக்கு வழி வகுத்தது. இதனால், இந்தியா போன்ற நாடுகள் பொருளாதாரரீதியில் பெரும் இழப்பை சந்தித்தன. நிதி மற்றும் பணவீக்கத்தால் நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ரிசர்வ் வங்கி இந்த முடிவை அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக பேசிய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, "வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி சூழல்கள் குறித்த விரிவான மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாக தொடர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

மாதத் தவணையில் மாற்றம் இருக்காது

வணிக வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும் கடன்களுக்கான வட்டி தொடர்ந்து 5.25 சதவீதமாக நீடிப்பதால், வீட்டுக் கடன், வாகனக் கடன் உள்ளிட்டவற்றுக்கான மாதத் தவணைகளில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.

6 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட பணவியல் கொள்கைக் குழு தனது மூன்று நாட்கள் ஆலோசனையை நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையிலான சில்லறைப் பணவீக்கம், ஏப்ரல் மாதத்தில் 3.48 சதவீதமாக உயர்ந்து, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 4 சதவீத நடுத்தர கால இலக்கை நெருங்கியுள்ள நிலையிலும், வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

மேலும், வரும் மாதங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் பருவமழை மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக பணவீக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.

இது மட்டுமல்லாமல், மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர்ச் சூழல் மற்றும் உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விநியோக பாதிப்புகள் காரணமாக, நடப்பு நிதியாண்டிற்கான நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி முந்தைய கணிப்பான 6.9 சதவீத்தில் இருந்து 6.6 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு (தற்போது பேரல் 110 டாலர்) மற்றும் வணிக எரிவாயு, மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பால், நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பணவீக்கக் கணிப்பு 4.6-ல் இருந்து 5.1 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை உயர்த்தவும், வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் ஆளுநர் சஞ்சய் மல்கோத்ரா சில முக்கியத் தளர்வுகளை அறிவித்தார்.

வெளிநாட்டுப் பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்கள் இந்திய அரசுப் பத்திரங்களில் குறுகிய கால முதலீடு செய்வதற்கான உச்ச வரம்புகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு வணிகக் கடன்களை ஊக்குவிக்க, செப்டம்பர் 30, 2026 வரை சலுகை விலை வசதி வழங்கப்படும். வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் செபி பதிவு இல்லாமலேயே இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதற்கான வரம்புகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து, இன்றைய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 50 காசுகள் உயர்ந்து 95.24 ஆக வலுவடைந்துள்ளது.

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