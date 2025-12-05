ரெப்போ வட்டி விகிதம் 0.25% குறைப்பு - ரிசர்வ் வங்கி
இந்த ஆண்டு அக்டோபரில் பண வீக்கம் குறைந்த நிலையில் தற்போது வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 5, 2025 at 11:11 AM IST
மும்பை: ரிசவர் வங்கி ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 0.25 சதவீதம் குறைத்து, 5.25 சதவீதமாக்கியுள்ளது.
மும்பையில் கடந்த 3 நாட்களாக நாணய கொள்கைக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படும் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில், தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 0.25 சதவீதம் குறைத்திருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா அறிவித்திருக்கிறார்.
பொதுவாக நாட்டில் பண வீக்கம் குறையும் நேரத்தில் வட்டி விகிதங்களும் குறைக்கப்படும். அதன்படி, இந்த ஆண்டு அக்டோபரில் பண வீக்கமானது 0.25% குறைந்தது. இது கடந்த சில ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவு என்றாலும் அதே அளவிற்கு ரெப்போ வட்டியும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.