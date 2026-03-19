புன்செய் புளியம்பட்டி ஆடு-மாடு வியாபாரிகள் அச்சம்: ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வியாபாரம் ரூ.20 லட்சமாக சரிவு

ஆடு-மாடு வியாபாரிகள் ரூ.2 லட்சம் வரை கொண்டு செல்ல தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

புன்செய் புளியம்பட்டி ஆடு-மாடு சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 19, 2026 at 4:41 PM IST

ஈரோடு: தேர்தல் நடத்தை விதிகளை பின்பற்றி பறக்கும் படையினர் ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்படும் பணத்தை பறிமுதல் செய்து வருதால் புன்செய் புளியம்பட்டி வாரச்சந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை பாதியாக குறைந்துள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், புன்செய் புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தை வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை கூடுகிறது. இந்த சந்தைக்கு ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து வரும் ஆட்டு வியாபாரிகள், இங்கு ஆடு, மாடுகளை வாங்கிச் செல்வது வழக்கம்.

இன்று புன்செய் புளியம்பட்டியில் வழக்கம்போல ஆடு மற்றும் மாட்டுச்சந்தை கூடியது. கர்நாடகம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டத்தில் இருந்து விவசாயிகள் ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர்.

இதற்கிடையில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதால், உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ரூ. 50 ஆயிரத்துக்கும் மேல் பணம் எடுத்து செல்லும்போது பறக்கும்படையினர் பறிமுதல செய்வதால், விவசாயிகள், வியாபாரிகளிடையே இது அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், குறைந்த அளவு வியாபாரிகளே சந்தைக்கு வந்திருந்தனர்.

10 லிட்டர் பால் தரும் மாடு

மாட்டுச்சந்தையில் புன்செய் புளியம்பட்டி பெரிய சந்தையாக பார்க்கப்படுகிறது. கர்நாடகத்தில் வளர்க்கப்படும் மாடுகள் தினந்தோறும் 4 லிட்டர் மட்டுமே பால் கறக்கும் என்று வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஆனால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிந்து மாட்டினம் தினந்தோறும் 10 லிட்டர் வரை பால் கறப்பதால் புன்செய் புளியம்பட்டி மாட்டு சந்தைக்கு மவுசு அதிகம். அதேபோல், இறைச்சிக்காக கேரளா வியாபாரிகள் மாடுகளை வாங்கிச் செல்வது வழக்கம். தேர்தல் நடத்த விதியால் அனைத்தும் மாறியுள்ளது.

ஆடு-மாடு விற்பனை கடும் சரிவு

வழக்கமாக சந்தைக்கு 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனைக்கு வரும் நிலையில், இன்று 500 ஆடுகள் மட்டுமே வந்துள்ளன. கடந்த ஆண்டு ரமலான் பண்டிகையின்போது ரூ. 1 கோடி வரை ஆடுகள் விற்பனையாகியுள்ளது.

ஆனால், தேர்தல் நடத்தை விதியின் காரணமாக வியாபாரிகள் வர தயங்குவதால், இம்முறை ஆடு விற்பனை ரூ.20 லட்சமாக சரிந்துள்ளது. அதேபோல, மாடு விற்பனையும் மந்தமாக காணப்பட்டது. விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட மாடுகளை விற்கமுடியாமல், 100-க்கும் மேற்பட்ட மாடுகளை விவசாயிகளும், வியாபாரிகளும் திரும்பி கொண்டு சென்றனர்.

கிராமப்புறங்களில் ஆடுகள் நல்லமுறையில் பராமரித்து வளர்க்கப்படுவதால், தரமான ஆடுகள் புன்செய் புளியம்பட்டி சந்தைக்கு வரும். இதனால் பிற மாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வியாபாரிகள், இங்கிருந்து அவைகளை வாங்கி செல்வதற்கு ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

வியாபாரிகள் கோரிக்கை

கடந்த ஆண்டு ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு சந்தையில் கோடிக்கணக்கிலான ரூபாய்க்கு வியாபாரம் நடந்துள்ளது. தற்போதைய தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளின் கட்டுப்பாடுகளால் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் கொண்டு செல்ல முடிவதில்லை.

இதனால், ஆடு, மாடு வாங்க வருபவர்களும், விற்பனை செய்ய வருபவர்களும் பாதிக்ககின்றனர். அவற்றை விற்பனை செய்து கிடைக்கும் பணத்தை எடுத்து செல்வதும் வியாபாரிகளுக்கு பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது.

தேர்தல் முடியும் வரை கால்நடைகள் விற்பனை மந்தமாகவே இருக்கும் எனவும், மாடுகளை வாங்க வரும் வியாபாரிகள் 2 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு செல்ல தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என வியாபாரிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

