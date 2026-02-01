மத்திய பட்ஜெட் 2026: உள்கட்டமைப்புக்கான வளர்ச்சிக்கு ரூ.12.2 லட்சம் கோடி என அறிவிப்பு
கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உபகரணங்களை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க, இந்த பட்ஜெட்டில் 200 கோடி ஒதுக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பட்ஜெட் உரையில் 2026 - 27 ஆண்டிற்கான பொது மூலதனச் செலவு 12.2 லட்சம் கோடியாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் பொருளாதார மண்டலங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தலா ஒரு மண்டலத்திற்கு ரூ.5,000 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார்.
2026-27 ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கான சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இதில், கோயில் நகரங்கள், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கான உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கான மூலதன செலவு இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.12.2 லட்சம் கோடியாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள்தொகை கொண்ட நகரங்களில் குறிப்பாக, முக்கிய வளர்ச்சி மையங்களாக உருவெடுத்துள்ள நகரங்களில் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் தலா ரூ.5,000 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
நிதியமைச்சர் தமது பட்ஜெட் உரையில், '' நகரங்கள் தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சியாகவும் வாய்ப்புகளின் இயந்திரங்களாகவும் திகழ்கின்றன. தற்போது நாம் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்கள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் தேவைப்படும் கோயில் நகரங்கள் மீது கவனம் செலுத்த உள்ளோம்.'' என்றார்.
உள்கட்டமைப்பு உபகரணங்கள் உள்நாட்டில் தயாரிப்பு
குறிப்பாக, கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உபகரணங்களை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, இந்த பட்ஜெட்டில் 200 கோடி ஒதுக்கப்படும் எனவும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார். கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உபகரணங்களை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின்படி, அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள லிஃப்ட்கள், பெரிய மற்றும் சிறிய தீயணைப்பு உபகரணங்கள், சுரங்கப்பாதை துளையிடும் உபகரணங்கள், மெட்ரோ கட்டுமான உபகரணங்கள் மற்றும் உயரமான சாலை கட்டும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்தியா இறக்குமதி சார்புநிலையைக் குறைத்து, திட்ட செயல்படுத்தலுக்கும், தொழில்துறை உற்பத்திக்கும் இடையில் பரஸ்பரம் வலுவான சுழற்சியை உருவாக்கும் என கூறப்படுகிறது.